L’équivalent d’un aspirateur en fonction lorsqu’on est à un mètre. C’est le niveau sonore de certaines classes, selon l’association alémanique d’enseignants LCH. Elle tire la sonnette d’alarme pour que l'on se préoccupe de cette pollution sonore qui génère du stress et a un impact sur la santé des élèves comme des profs, rapporte la Schweiz am Wochenende.

Selon Beat Zemp, président de la LCH, les cours ont été rendus bien plus bruyants par les nouvelles méthodes pédagogiques, qui multiplient les travaux de groupe et les moyens d’apprentissage interactifs. Et le voisinage n’aide pas toujours: une route à grand trafic sous les fenêtres est d’autant plus dérangeante qu’après 16 minutes il faut aérer la classe si on ne veut pas travailler dans l’air vicié – un facteur qui, comme le bruit, réduit les performances.

Outre la mesure du bruit, l’association recommande de planifier les futures écoles dans des environnements tranquilles et de choisir des matériaux qui réduisent les sons. Elle demande aussi de prévoir suffisamment de salles où les profs peuvent se mettre au calme. Ces améliorations seraient d’autant plus appréciées que, selon une étude présentée l’an dernier, sur les 70% d’enseignants alémaniques qui travaillent à temps partiel, un tiers a fait ce choix pour des raisons de santé. (Le Matin)