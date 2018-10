Un océanarium devrait ouvrir ses portes à Bâle en 2024. Le Grand-Conseil de Bâle-Ville a approuvé mercredi un plan de zone et un permis de construire en ce sens. Le projet doit être financé entièrement par le zoo de la cité rhénane. Opposés à la détention d'animaux, les Verts lancent un référendum.

Le projet devisé à 100 millions de francs doit voir le jour à proximité du zoo de Bâle. Il devrait comprendre 40 aquariums installés essentiellement en sous-sol. Son but: faire découvrir aux visiteurs la vie des océans et les sensibiliser aux questions environnementales.

Confrontation avec les animaux

Mercredi, ses partisans politiques ont plaidé la confrontation directe avec les êtres vivants, capable de faire changer les visiteurs dans leur comportement afin de prendre davantage soin des mers. Les députés bourgeois ont aussi souligné les effets positifs d'un tel projet pour le tourisme.

Au final, presque tous les groupes parlementaires ont soutenu le projet, approuvé par 69 «oui» contre 13 «non» et 13 abstentions. Les socialistes se sont montrés plus partagés que leurs collègues du centre et de la droite. Les Verts se sont, eux, opposés en bloc à l'océanarium, annonçant du même coup le lancement d'un référendum.

Souffrances dénoncées par les opposants

Selon le parti écologiste, montrer des animaux en captivité est un concept totalement dépassé. Protéger les animaux n'est réellement possible qu'en protégeant leur milieu naturel, estiment les Verts. Pour sensibiliser la population, la confrontation virtuelle est, aujourd'hui, suffisante. Et de dénoncer les souffrances causées aux animaux par leur acquisition et leur détention.

La Fondation Franz Weber et son association Helvetia Nostra s'oppose elle aussi au projet. Elle propose de mettre à disposition des visiteurs une fenêtre virtuelle pour observer la vie des océans.

Le zoo de Bâle entend financer son projet d'océanarium à travers une récolte de fonds. Il a réuni jusqu'à présent 57 des 100 millions de francs nécessaires. Si le parc zoologique atteint son objectif, les travaux pourraient commencer en 2021. (ats/nxp)