«Cela se passe mieux que ce qui était redouté par certains», déclare Pierre-Antoine Hildbrand. Conseiller municipal lausannois responsable de la Sécurité et de l’Économie, l’élu PLR se réjouit du bon constat que les agents sur le terrain ont dressé. Suite à une décision de l’exécutif, la zone de prostitution de rue, dans le quartier de Sévelin/rue de Genève, a été redimensionnée depuis le 15 avril. Elle est passée de 1700 m2 à 700 m2, dans le même périmètre, en raison du développement des constructions de logements. Quel premier bilan en tirer?

«Il est positif. Le périmètre est connu et respecté par les professionnel(le)s du sexe, déclare le porte-parole de la police, Sébastien Jost. Une présence régulière des spécialistes de la Brigade des mœurs et des patrouilles de police secours a été mise en place et aucune problématique liée à la nouvelle zone de prostitution n’a été décelée depuis le 15 avril.»

Pour la porte-parole de l’association Fleur de pavé, Sandrine Devillers, la vision de la situation actuelle dépend de la grille d’analyse et des critères de satisfaction retenus. Ce qui explique certaines observations moins positives que celles dressées par la police lausannoise.

«Il y a tout d’abord un problème de visibilité et donc de sécurité pour les professionnelles du sexe dans ce périmètre fixé, constate Sandrine Devillers, sur la base des témoignages. Car certains axes sont très occupés par des voitures, camions parqués la nuit au bord des trottoirs, ce qui gêne les femmes. Elles sont alors tentées d’avancer sur la chaussée pour être vues par les clients au volant, et ça crée une situation dangereuse.»

De plus, il a été observé que des débuts de rixe ont eu lieu après l’introduction de ce périmètre restreint à 700 m2 pour environ 48 personnes qui se prostituent en moyenne par nuit dans ce quartier (jusqu’à 80 parfois l’été).

Elles en sont venues aux mains

«Certaines en sont venues aux mains car elles se disputent l’espace visible désormais limité», souligne Sandrine Devillers. Sans omettre des tensions accrues en raison de la proximité serrée entre différentes ethnies, d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est, qui «défendent leurs emplacements historiques».

Sébastien Jost admet que des tensions ont été observées quand des emplacements bénéficiant d’une bonne visibilité étaient brigués par plusieurs prostituées. «Face à ces situations, les inspecteurs sont allés à leur contact pour leur rappeler qu’il n’y avait pas de places attribuées et que la rue appartenait à tous. Ceci a été compris.»

Fleur de pavé a aussi eu vent de rumeurs concernant des tentatives de pression, voire de racket, exercées par des «amis masculins» de certaines prostituées sur des concurrentes qui auraient pris leurs places. La police ne valide pas ces rumeurs. Enfin, Sandrine Devillers pointe un nouveau phénomène observé dans les allées sombres et peu fréquentées de Sévelin, qui inquiètent les prostituées: la présence de jeunes en bande, qui traînent là à mater et même invectiver les pros du sexe, ce qui accroît le sentiment d’insécurité. Là encore, la police dit ne pas avoir constaté une telle recrudescence mais a eu vent d’un unique incident similaire à la fin avril.

Une question demeure sans réponse: l’installation promise de WC pour les prostituées dans la zone de racolage la nuit. La Ville a dû faire face à plusieurs oppositions à ce projet, à la fin de la mise à l’enquête récente. Mais la promesse sera tenue, annonce Pierre-Antoine Hildbrand. (Le Matin)