MétéoSuisse prévoit d'abondantes chutes de neige dans la région lémanique ainsi qu'au Tessin et dans le sud des Grisons. Une alerte de degré 3 sur 5 a même été lancée jeudi pour vendredi matin dès 9h et jusque tard dans la nuit de vendredi à samedi. Sont concernées les régions genevoise et lausannoise, le Bas-Valais, la Broye, le canton de Fribourg et tout le Jura vaudois et neuchâtelois. Quelque 10 à 30 cm de neige sont attendues en plaine, voire 20 à 40 cm au-dessus de 1200 mètres.

La Suisse romande sera particulièrement touchée et cette situation pourrait perdurer jusqu'à samedi, avait également prévenu de son côté MeteoNews. La limite pluie-neige pourrait baisser dans les régions de plaine.

Une tempête de foehn

Les premières chutes de neige tombées durant la nuit de mercredi à jeudi rendent toutefois les routes glissantes et le risque de verglas est conséquent jeudi matin. Une tempête de foehn va également toucher le versant nord des Alpes avec des rafales de 90 à 120 km/h dans les vallées alpines et de 110 à 140 km/h en montagne.

