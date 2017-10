«La plupart d’entre nous sommes en situation de précarité, tant physique qu’économique, et il est peu réaliste de compter sur nos ressources pour sortir de l’impasse dans laquelle votre décision nous plonge.» Ce cri du cœur est extrait d’une lettre d’«opposition et revendication» reçue hier par l’exécutif de Pully. La douzaine de signataires constitue la quasi-totalité des occupants des 14 appartements protégés que propose cette commune de 18 000 âmes à ses aînés les plus précaires; elle qui compte le plus fort taux de personnes âgées du canton de Vaud.

Il y a six semaines, ces locataires seniors (tous âgés de 80 à 96 ans, à l’exception d’une femme de 70 ans) apprenaient que leurs baux à loyer allaient tous être résiliés «à moyen terme», en raison de l’extension voulue de l’EMS voisin du Pré de la Tour (situé dans la bâtisse attenante, et détenue par la Ville). «Cette annonce a provoqué stupeur et angoisse, écrivent les aînés. Cette incertitude sur notre logement actuel et futur nous est insupportable.»

«Scandaleux et inhumain»

Car lors de la séance d’information mise sur pied un mois plus tard par les autorités municipales, les retraités ont non seulement appris que les résiliations leur seraient formellement notifiées en février prochain déjà (avec effet à juillet 2018), mais surtout que la commune ne disposait d’aucune solution de relogement. Tout au plus l’exécutif s’est-il engagé à payer les frais de déménagement et à appuyer les candidatures auprès des régies, voire à la recherche de places en… EMS.

«Est-ce que vous me voyez recenser les petites annonces dans les journaux, faire des visites en sachant qu’il y a beaucoup de monde sur les listes…?!» s’indigne Jean-Claude Borgeaud (83 ans). Avec son épouse, Marie-José (80 ans), cet économiste de formation est le plus ancien locataire de l’immeuble (depuis 1998, et à Pully depuis la fin des années 1950). Depuis la fameuse séance d’information, le retraité dit avoir perdu deux heures de sommeil par nuit. «C’est un choc; une angoisse qui dure et qui ronge», confie sa femme.

«C’est scandaleux et inhumain, il aurait fallu attendre 2 à 3 ans, le temps que les logements du chemin des Boverattes – adaptés aux personnes âgées – soient construits!» réagit l’ex-juge des mineurs et présidente de la section UDC du district Lavaux-Oron, Annie Mumenthaler (70 ans et à Pully depuis 1974), qui devra aussi quitter son appartement protégé de la place Neuve.

Incités à contester

«On ne leur a pas adressé ce courrier de gaieté de cœur, réagit le syndic, Gil Reichen. Probablement qu’une bonne partie d’entre eux auront pour seule alternative une place en EMS…» L’élu PLR précise cependant que les locataires ont été incités à contester la résiliation de leur bail. Et que la Ville leur accordera 3 ans de prolongation. Quelle que soit la décision du Tribunal des baux. (Le Matin)