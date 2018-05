La pilule est dure à avaler pour deux étudiantes qui disent avoir reçu une amende de 100 francs chacune pour avoir dessiné à la craie un croquis, représentant la structure anatomique interne du clitoris. C’était le 19 avril dernier au Jardin anglais, à Genève, en face du jet d’eau. Les jeunes femmes de 23 et 24 ans, membres du collectif féministe l’Escouade, lançaient une action pour sensibiliser la population à la méconnaissance du clitoris, l’organe sexuel du plaisir féminin. «La forme entière de cet organe n'est pas encore enseignée à l’école et reste méconnue du grand public», explique l’une d’entre elles, étudiante en master en études genre. Cette action qu’elles voulaient pédagogique et symbolique s’inspirait du mouvement Clitorosity, parti des États-Unis et qui se propage sur les réseaux sociaux.

Coupées dans leur élan, les deux jeunes femmes s’offusquent d’avoir été appréhendées par la police alors que la population semblait réceptive. «Les passants se sont montrés très intéressés par le dessin, et les interactions étaient très enrichissantes. Ce qui s’est également reflété sur les réseaux sociaux, où les photos ont été très appréciées», racontent-elles.

Les policiers leur ont reproché une occupation illicite du domaine public et ont relevé leurs identités. «On ne comprend pas. La police ne nous a rien dit pendant la réalisation du dessin alors qu’elle nous avait vues. Elle ne nous a appréhendées qu’une fois le dessin terminé», déplorent les jeunes femmes. Ce contrôle a donné lieu à une décision de la Ville de Genève, qui a prononcé une amende à leur encontre. Elles ont été condamnées pour avoir contrevenu au règlement qui stipule, en substance, que toute utilisation du domaine public excédant l’usage commun doit faire l’objet d’une permission.

Il faut donc comprendre que la situation aurait été différente avec des enfants qui jouent et dessinent à la craie. «Sauf s’ils avaient dessiné des phallus, note Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police cantonale genevoise. Toute situation peut en fait faire l’objet d’une infraction. Tout dépend de l’attitude.» (Le Matin)