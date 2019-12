Dans moins de deux mois, le souverain suisse se prononcera sur deux objets. L'initiative populaire de l’ASLOCA «Davantage de logements abordables» qui exige que le gouvernement fédéral promeuve plus fortement le logement abordable. En particulier, au moins dix pour cent des logements nouvellement construits dans toute la Suisse devraient être à but non lucratif.

L'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle sera également mise aux voix. Jusqu'à présent, seuls la discrimination et les appels à la haine contre la race, l'ethnie ou la religion sont explicitement punissables. La norme pénale dite antiraciste doit maintenant être étendue à l'orientation sexuelle, selon ses partisans.

Que pensez-vous de ces deux objets? Quels arguments vous convainquent? Donnez-nous votre avis en participant ici à la 1ère vague de l'enquête Tamedia.



JBM