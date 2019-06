Comment faire passer son message sans se mettre trop en avant ? Pour le conseiller fédéral Alain Berset, la question a dû se poser en ces termes. Le Conseil fédéral n'a pas exprimé d'avis officiel sur la grève des femmes, mais chacun de ses membres semble libre de donner son avis.

«Je pense au Gouvernement»

D'où l'idée d'un clip, où le Fribourgeois ne sort pas de son silence, mais fait passer son message feuille après feuille. Ce procédé a été lancé par Bob Dylan dans les années 60. Le chanteur a sorti en 1965 sa chanson«Subterranean Homesick Blues», qu'on peut traduire par le «Blues souterrain du mal du pays», qui commence par ces paroles «Johnny est au sous-sol. Il prépare des médicaments. Je suis sur la chaussée. Je pense au Gouvernement...» Il s'ensuit toute une série de recommandations sur le ton de «fais pas ci, fais comme ça, etc.»

Chez Alain Berset, les message est plus statique, puisqu'il s'agit d'un constat qui commence par: «L'égalité femmes-hommes n'est toujours pas réalisée...». Et pas mal reste à faire, comme ci et comme ça... (Le Matin)