Un menu servi de midi à 18 heures, à la table de la salle à manger, c'est un rituel répété chaque St-Martin par Liliane Kohler et son mari André. Il en va ainsi chaque année autour du 11 novembre dans les ménages de Chevenez (JU), capitale de la Saint-Martin, où la nuit se prolonge dans les granges et les caves transformées en bars ou en discos aux bénéfices des sociétés locales.

Le toétché est un gâteau à la crème salé qui sert d'amuse-bouche, avant la ripaille. En ouverture: la gelée de ménage ainsi faite avec la tête pressée et les pieds de porc, puis un boudin servi avec de la purée de pomme et des racines rouges.

Boudin à double

Du boudin, Liliane en sert deux par convive. Le premier acheté à Chevenez, le second à Bure, histoire de comparer le savoir-faire des bouchers qui incorporent au sang du poireau, de l'oignon et de la crème et des épices.

Suit la grillade, avec sa saucisse et surtout son atriau à base de foie finement haché et emballé dans une crépine. Liliane a choisi de griller les röstis non pas au saindoux, mais à l'huile végétale, avec une doucette en guise de salade.

À leur guise

Quand la cuisinière sert un sorbet confectionné avec les damassons du jardin, c'est André qui ajoute une larme de damassine, en laissant Georges et les autres convives compléter la dose à leur guise. À l'extérieur, ceux qui ont choisi la marche gourmande ont relevé leur capuche, sous une pluie aussi fine que persistante.

Passe la choucroute, son jambon, son lard et sa patate. L'astuce pour ne pas s'échiner en cuisine pour huit convives seulement, c'est de s'allier à ses voisines. Ainsi, la crème au kirsch et la crème brûlée servie au dessert, Liliane en a fait cinq litres largement partagés, en échange de la gelée de ménage qu'elle a pris soin de faire couler dans ses assiettes.

