Depuis le 1er avril, la Grande-Bretagne ponctionne les boissons trop sucrées. Une telle taxe existe déjà dans plusieurs pays, comme en France ou en Afrique du Sud. L’OMS recommande une telle démarche, mais sans succès en Suisse. En mars, le Conseil des États a balayé une initiative cantonale neuchâteloise qui souhaitait une loi fédérale sur ces sucres ajoutés, accusés de favoriser l’obésité, le diabète, des maladies cardio-vasculaires et certains cancers. Et en 2017, le conseiller d’État vaudois Pierre-Yves Maillard proposait de taxer ces boissons pour financer le remboursement des soins dentaires, mais le peuple a refusé. Seul le Parlement fribourgeois est passé à l’acte en février. Il a chargé le gouvernement cantonal d’élaborer une loi pour interdire la vente de sodas et de barres «chocolatées» dans les distributeurs et cantines scolaires.

«Saupoudré de sucre à volonté, Crisp Rice constitue un délicieux repas léger.» C’est ainsi que Migros recommande à ses clients de consommer des céréales de sa marque maison, alors qu’elles sont vendues déjà sucrées. Comme si certains réflexes marketing avaient de la peine à changer malgré la prise de conscience désormais mondiale des méfaits de l’abondance de sucre dans les aliments industriels.

Pourtant, Migros fait partie des sociétés suisses qui ont passé un pacte avec l’Office fédéral de la santé publique, dans le cadre de la «stratégie nutrition» lors de l’Exposition universelle de Milan (Ita) en 2015 (lire l’encadré). Le but: baisser graduellement d’ici à fin 2018 la quantité de sucre dans les yogourts et les céréales.

Indications «à améliorer»

Sollicité à ce sujet, le porte-parole de Migros, Tristan Cerf, reconnaît une maladresse. «Votre observation, très pertinente, nous a montré que le texte de la boîte pourrait être amélioré.» Migros ne retirera pas pour autant ce produit des rayons, pour éviter «un gaspillage», mais l’entreprise annonce qu’elle analysera cela pour «adapter en conséquence les recommandations de préparation lors de la prochaine révision de l’emballage». Du côté de son concurrent helvétique direct, Coop semble plus prudent pour sa propre marque de céréales, avec la sobre mention: «Ajouter éventuellement (…) un peu de sucre ou de miel.»

Mais Tristan Cerf tient à souligner les efforts et les progrès réalisés par Migros: «Ce produit M-Classic Crisp Rice ne contient que 8% de sucre pratiquement pas du tout ressenti au goût.» Et le porte-parole du géant orange de rappeler que la promotion de la santé au sein de la population est «même un devoir statutaire de notre coopérative». Le fait que Migros détient ses propres chaînes de production serait bénéfique en la possibilité «unique pour un distributeur suisse» d’influencer directement les recettes des articles qu’elle produit elle-même. «Nous nous employons à améliorer continuellement les recettes. Les nouvelles sont élaborées avec des nutritionnistes, tandis que les anciennes sont revisitées, poursuit Tristan Cerf. Concrètement, le taux de sucre moyen de notre assortiment céréales pour le petit-déjeuner a pu être baissé de 12% ces dernières années. D’ailleurs Migros n’a pas attendu la signature de la Déclaration de Milan, en août 2015, pour réduire le sucre dans les yogourts et les céréales. Et nos nouveaux produits sont systématiquement conçus pour contenir un taux le plus bas possible.»

«Avec 8 g de sucre pour une portion de 100 g, ces céréales M-Classic Crisp Rice font partie de celles avec un taux relativement bas, reconnaît Barbara Pfenniger, responsable alimentation au sein de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Mais donner le conseil de les «saupoudrer de sucre» est incongru de la part d’une entreprise qui s’est engagée à être un «partenaire pour une alimentation saine» en réduisant la teneur en sucre des céréales.» Elle rajoute «qu’une société qui se veut responsable devrait plutôt encourager à compléter son petit-déjeuner par un fruit frais de saison».

Produits pour enfants à éviter

D’ailleurs, la FRC conseille d’éviter les céréales vendues dans des emballages ciblant les enfants. «Lors d’un tour du marché des céréales réalisé par la FRC en 2015, les produits dans ces emballages étaient en moyenne 60% plus sucrés que les produits sans mascottes sur les boîtes, explique Barbara Pfenniger. La FRC demande donc que les fabricants commencent par diminuer le taux de sucre dans ces produits pour enfants, alors qu’ils ont tendance à concentrer leurs efforts sur les aliments «bien-être» destinés aux adultes.»

Si l’Office fédéral de la santé publique (OSAV) refuse de commenter la recommandation contradictoire de Migros sur ses paquets de riz soufflé, sa porte-parole rappelle prudemment: «Les entreprises peuvent s’engager de leur côté à jouer un rôle responsable en menant des activités de promotion et encourager ainsi les consommateurs à opérer des choix plus favorables à leur santé, comme diminuer leur consommation de sucre.» C’est pourquoi l’OSAV s’est engagée auprès d’elles afin d’atteindre ce but. (Le Matin)