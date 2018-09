Nouveauté. Le billet «Swiss Loto à gratter», présent dans les 2600 points de vente de la Loterie Romande depuis le 19 septembre, allie les joies du jeu instantané à celui des tirages habituels de Swiss Loto, les mercredis et samedis. Simple à jouer, le Swiss Loto nouveau se présente comme n’importe quel jeu à gratter et coûte cinq petits francs. Il offre aux chanceux des lots allant de 10 à 50'000 francs. Mais ce n’est pas tout. Il propose aussi des enjeux d’une valeur de cinq francs permettant de participer au plus populaire des jeux de tirage 100% helvétique, le Swiss Loto. Samedi 29 septembre, par exemple, une timbale de huit millions de francs est à décrocher!

Gagnez des millions en grattant

«L’idée est excellente, souligne Sylvie Soares, gérante du kiosque «Le petit coin de soleil» à Lausanne, en haut de l’avenue d’Ouchy. Elle incite les habitués des billets à gratter qui ne jouent jamais au Swiss Loto, à franchir le pas. Et plus d’une semaine après le lancement du nouveau jeu, je remarque déjà un intérêt grandissant parmi ma clientèle.» De son côté Jean-Luc Moner-Banet, Directeur général de la Loterie Romande, commente cette innovation. «C’est le premier cross-selling de la Loterie Romande, un jeu transversal qui fait découvrir aux afficionados du grattage, les jeux de tirage, mais aussi inversement.»

Le jeu dispose de six numéros, plus un de chance, qu’il faut faire apparaître après grattage parmi cinq combinaisons. Il y a jusqu’à trois gains possibles par billet. Avec trois chiffres sur une même ligne, le joueur gagne déjà des enjeux pour Swiss Loto. Lorsqu’un joueur gagne des enjeux pour un tirage du Swiss Loto, il doit se rendre dans un point de vente de la Loterie Romande où un bon lui sera remis. Le joueur peut utiliser son bon pour la date du tirage de son choix, et cela jusqu’au 6 avril 2020. Quant aux numéros du Swiss Loto, ils seront choisis aléatoirement selon la méthode Quick-tip. Alors que vous cochiez ou grattiez, vous avez des chances de gagner!

(Le Matin)