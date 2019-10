H.J. Lim, la pianiste de renommée mondiale d’origine coréenne, n’a pas hésité à se mettre au diapason d’élèves neuchâtelois. Comme elle, des personnalités aussi diverses que John Howe, l’illustrateur canadien du Seigneur des anneaux, l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin ou l’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun ont accepté de parler de leurs expériences à des enfants ou des ados. «Nous touchons toutes les tranches d’âge, souligne Zahra Banisadr, responsable de l’association «Graine de génie et Graine de citoyen». Nous avons même convié des artistes pour des classes enfantines.»

Lancée en 2013, l’association neuchâteloise s’est donné pour but de titiller la curiosité des jeunes, mais aussi d’échanger et de débattre, afin qu’ils puissent avoir une meilleur compréhension du monde. Zahra Banisadr, l’âme de «Graine de génie et Graine de citoyen», est la fille d’Abolhassan Banisadr, le premier président iranien élu au suffrage universel. Elle est fière de son héritage: «Cette filiation, c’est comme un fil conducteur qui me permet de croire en la beauté de l’humanité, mais aussi de me donner l’envie de m’engager.»

Rêver grâce à Claude Nicollier

Parmi les personnalités applaudies dans les écoles neuchâteloises, l’astronaute Claude Nicollier figure dans le peloton de tête. «Il a cette capacité de passionner son auditoire, poursuit Zahra Banisadr, et de faire rêver!» Mais selon la responsable de l’association, les sujets d’actualité sont tout aussi prisés: «Ainsi, Célia Sapart, jeune climatologue et glaciologue originaire du Val-de-Travers, suscite une attention toute particulière des élèves quand elle parle de l’évolution de notre climat.»

«Graine de génie et Graine de citoyen» organise une quinzaine de conférence par année. «La Loterie Romande nous permet tout simplement d’inviter ces personnalités. Ce qui a aussi pour conséquence d’intéresser d’autres sommités à notre association. À leur tour, elles viendront donner des conférences à des élèves neuchâtelois.»