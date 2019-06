C’est l’une des manifestations musicales les plus originales de Suisse romande. Le Festival Week-End au bord de l’eau qui se déroule du 28 au 30 juin avec pour acteur principal le lac de Géronde à Sierre propose aussi bien des tournois de pétanque, des séances de maquillage, des ballades sur l’eau que, par exemple samedi, les musiques électroniques berçantes de «E&A Rüeger», deux frères de Fribourg. Quant à la tonalité dominante du festival, elle sera donnée dimanche avec des rythmes torrides, teintés de jazz et de carimbò.

«Cette année, souligne Christophe Zwissig, responsable de la programmation, nous proposons un dimanche particulièrement africain avec «Vaudou Game» le groupe de Peter Solo, originaire du Togo, qui utilise les gammes des rituels animistes en les intégrant dans l’afro-funk des années 70. Ou «Guts & les Akaras de Scoville» réunissant de nombreux musiciens, venus de différents horizons pour un projet résolument afro-tropical.» Mais l’exotisme ne s’arrête pas à l’Afrique. Le duo «Lo-Fi Discothèque», avec Reina, originaire de Tokyo, et Cheeta, s’illustre dans un genre pop-electro. Reina, chante et joue sur Micro Korg alors que Cheeta, préfère la batterie et parfois, en même temps, de la basse sur un petit clavier. Elles ouvriront vendredi soir les festivités. Comme un écho aux deux Japonaises, une authentique geisha, va raconter pendant les après-midis, des contes aux très jeunes visiteurs. N’oublions pas que Le Festival Week-End au bord de l’eau, c’est aussi une grande fête familiale destinée aussi bien aux adultes qu’aux enfants. «Justement, ajoute Christophe Zwissig, nous offrons la gratuité de l’entrée jusqu’à l’âge de 18 ans.»

La traque aux fruits et légumes de la région

Parmi les attractions, signalons pêle-mêle le labyrinthe conçu par «Forêt Valais» avec des graines en récompense aux plus méritants, un barbier qui ne tremble pas et des tatouages éphémères, sans oublier pour les amateurs de pédalos, une traque sur l’eau aux fruits et légumes de la région, offerts gratuitement.

Quant à la Loterie Romande, elle soutient le Festival Week-End au bord de l’eau, depuis ses débuts, il y a 13 ans. «Le rôle de la LoRo se résume très simplement, dit encore Christophe Zwissig, sans son aide nous ne pourrions pas exister.»

(Le Matin)