La campagne sur les initiatives alimentaires du 23 septembre prend fin presque dans l'indifférence générale depuis que les sondages ont prédit qu'elles allaient finir dans les oubliettes de la Chancellerie fédérale. Le PLR peut se féliciter d'avoir eu le lead du «non» dans le camp bourgeois. Depuis les premiers sondages très favorables, la dynamique s'est inversée. Le PLR, le PDC, l'UDC et toute l'économie derrière, n'allait pas essuyer une défaite face aux Verts et aux petits paysans d'Uniterre.

Du pain et des cornettes

Le coup de grâce - y en avait-il besoin ? - est venu de Philippe Nantermod sur les réseaux sociaux et d'Isabelle Moret au Parlement. Tous deux ont sorti l'arme fatale: si on vote pour des aliments équitables, alors adieu foie gras... A Noël, on mangera des «choux, du pain et des cornettes», dixit le Valaisan. L'argument avait déjà été utilisé contre une motion du socialiste Mathias Aebischer, qui demandait à ce que les produits importés respectent la loi suisse sur la maltraitance animale, qui interdit de gaver les oies.

«Les joies de la vie»

A chaque fois, le débat enflamme la toile entre ceux qui voient dans le combat pour le foie gras une ultime défense des libertés et ceux pour qui le gavage des oies est un crime contre nos sœurs à plumes. Finalement, pour Philippe Nantermod: «On en pense ce qu'on veut, mais je n'ai aucune envie que l'on m'interdise ce genre de produits. Les joies de la vie passent aussi par ce genre de bonnes choses en ce qui me concerne.»

Les plus stricts du monde...

Comme le gavage se passe en France ou ailleurs, la conscience s'allège au fil des kilomètres. Non seulement elle s'allège, mais elle finit même pas s'enthousiasmer! C'est une question de mentalité, celle qu'ont voulu combattre ces initiatives. Probablement pas tout à fait en vain, car elles auront contribué à la faire évoluer. Devant le Conseil des Etats, au sujet de la détention des animaux, Alain Berset disait mardi: «La Suisse dispose probablement d'un des systèmes de protection des animaux les plus stricts au monde». Mais, pour en être vraiment digne, ne faudrait-il pas renoncer à certains produits où les animaux sont aussi manifestement maltraités ? Les joies de la vie passent aussi par ce genre de cohérence politique. (Le Matin)