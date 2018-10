Pas besoin d’une maturité fédérale ou d’un bac+5 pour accéder à Connaissance 3, l’université vaudoise des seniors. «Un certificat AVS n’est pas non plus exigé,» affirme en souriant Muriel Sudano, chargée de l’information. Il n’empêche, les aînés fréquentent de plus en plus cette institution ouverte à tous et qui entend empêcher la stigmatisation du 3e âge et veut mettre en valeur des expériences de vie.

«Avec le vieillissement de la population, ajoute Roger Darioli, président du Conseil de fondation, les aînés sont de plus en plus présents dans notre société. L’un des buts de notre institution consiste à les aider de rester des citoyens à part entière et d’occuper l’espace public.»

Non, les grands parents ne sauraient se contenter d’un rôle de baby sitter. Ils ont encore beaucoup à donner, pas forcément dans la poursuite d’une activité professionnelle mais les expériences et le savoir accumulés sont autant d’atouts pour des activités non lucratives. «Rien que Connaissance 3, poursuit le président de la fondation, occupe une centaine de bénévoles. Et c’est bien la principale mission de l’institution, développer les compétences et le sens critique des aînés dans un monde en constante mutation.»

Les aînés votent de plus en plus

En clair, l’Université des seniors, issu du Mouvement des aînés, offre des possibilités de formation et d’information par le biais de conférences, de cours, de séminaires et de visites culturelles. En relation avec l’UNIL, l’EPFL, la HEIG-VD et d’autres hautes écoles, Connaissance 3 se métamorphose aussi en laboratoire, adapté à des recherches pointues sur le 3e âge. «L’une d’elles, intitulée «Seniors et citoyens», explique Roger Darioli , dirigée par le docteur Kaj Noschis, chercheur de l’EPFL, a mis en évidence le fait que les aînés participent de plus en plus aux divers scrutins communaux, cantonaux et fédéraux. Ils s’expliquent en affirmant qu’à la retraite, ils ont bien plus de temps pour s’intéresser à la chose publique.»

Quant à la Loterie Romande, un partenaire important de Connaissance 3, elle soutient financièrement la formation continue de l’institution. Rappelons qu’elle distribue plus de 210 millions de francs, chaque année, à des projets d’utilité publique actifs dans les domaines du sport, de la culture, de l’environnement, de l’éducation, de l’action sociale et du patrimoine.

(Le Matin)