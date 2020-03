Treize coups

Dans une cabane forestière de Seewen, Eugen Siegrist (63 ans) a été tué avec sa femme Elsa (62 ans), propriétaires de la maison de vacances, Anna Westerhäuser-Siegrist (80 ans), ainsi que ses deux fils Emanuel (52 ans) et Max (49 ans).



Treize coups ont été tirés. Les victimes ont reçu plusieurs balles de carabine dans la tête.



L'enquête s'est révélée colossale: 10 000 personnes ont été contrôlées et 3500 dépositions et interrogatoires ont été enregistrés. Neuf personnes ont été interpellées.



Mais à ce jour, le mystère reste entier.