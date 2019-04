Les casinos de Baden (AG), Davos (GR), Lucerne et Pfäffikon (SZ) ont franchi une première étape pour proposer des jeux en ligne. La Commission fédérale des maisons de jeux a publié les demandes d'extension de leur concession, selon la feuille fédérale de mercredi.

Ces quatre établissements veulent profiter de la nouvelle législation en vigueur depuis le début de l'année qui leur permet de proposer des jeux en ligne comme la roulette ou le poker. Ils pourront théoriquement débuter leurs activités en ligne dès le 1er juillet. Mais ils doivent d'abord faire certifier et approuver les jeux qu'ils comptent proposer aux internautes. Enfin, le Conseil fédéral statuera sur les demandes de concession.

Selon des informations antérieures, les casinos de Berne et de Neuchâtel souhaitent également se lancer sur le marché. Mais les deux établissements, qui font partie du même groupe, doivent améliorer un aspect formel et juridique de leurs demandes, soulignent jeudi les journaux alémaniques de Tamedia citant un porte-parole de l'entreprise. Et au vu de la feuille fédérale, ils ne semblent pas inclus dans le premier cycle de concession.

La nouvelle loi sur les jeux d'argent a été acceptée le 10 juin par 72,9% des votants. L'arrivée des maisons de jeux suisses sur Internet s'accompagnera de dispositions permettant le blocage d'offres non autorisées. Les joueurs qui veulent jouer au poker ou à la roulette sur un site étranger seront alors redirigés vers une page les avertissant que cette offre n'est pas légale en Suisse. (ats/nxp)