L'interdiction totale des feux d'artifices a été décrétées dans treize cantons, dont le Valais ou le Tessin. Pas question donc ce premier août de faire partir des fusées ou d'allumer des vésuves. Que peuvent faire les personnes qui ont déjà acheté des feux d'artifices ? Le magazine pour consommateurs Espresso sur la SRF a relevé quatre possibilités:

1. Les ramener dans le magasin où la marchandise a été achetée. La Coop s'engage à reprendre la marchandise intacte jusqu'au 2 août à l'endroit de l'achat avec le ticket de caisse. En échange sera remis un bon d'achat. Les magasins Landi donnent un délai jusqu'au 4 août. Pour les magasins Migros, cela dépend des cantons. Dans certains, le délai est jusqu'au 31 juillet, pour d'autres jusqu'au 10 août. Enfin, Aldi accepte le retour de la marchandise jusqu'au 2 août également.

2. Les conserver jusqu'à l'année prochaine. Dans ce cas, certains cantons ont des législations restrictives quant à la possession chez soi de feux d'artifices. D'une manière générale, il est déconseillé de les garder. Si c'est le cas, ils doivent être entreposés dans un endroit sec et ne pas être accessibles aux enfants. Il est conseillé de ne pas les garder trop longtemps et de le faire exploser soit au Réveillon, soit l'année prochaine au plus tard.

3. Les faire sauter à un anniversaire ? Il serait tentant de faire partir des fusées pour saluer un anniversaire, un baptême ou un mariage... Cependant, la loi n'autorise les feux d'artifices que pour la Fête nationale et la Saint-Sylvestre. Tout autre occasion nécessite une autorisation de la commune dans laquelle des feux d'artifice seraient tirés.

4. Les faire sauter quand même ! Passer outre l'interdiction n'est sans doute pas la meilleure idée. La belle bleue ne passera pas inaperçue... Selon les cantons, les amendes peuvent se monter à plusieurs milliers de francs. Et si cette infraction cause effectivement un incendie, cela peut aller jusqu'à une peine de prison. (Le Matin)