Apeurée et recouverte de sang: c'est ainsi qu'Esterina Luvini a retrouvé sa chatte Minny, le 8 septembre dernier dans la cave de sa maison de Pura (TI). Au début, la Tessinoise a cru que la femelle de 10 ans avait été percutée par une voiture. Mais la clinique vétérinaire de Manno, qui a pris en charge l'animal, lui a annoncé une nouvelle qu'elle peine toujours à digérer: quelqu'un a tiré sur Minny. Le projectile est entré depuis derrière l'oreille et est ressorti par la bouche de la bête. Résultats: des dents et une mâchoire fracturées.

Selon Tio.ch/20 minuti, l'histoire de Minny n'est de loin pas un cas isolé. Contactée, la police cantonale tessinoise explique que depuis 2014 les infractions à l'article 26 de la loi sur la protection des animaux se sont multipliées.

Quant à Minny, elle a eu de la chance. Il a fallu cinq heures d'opération pour lui sauver la vie. Elle se trouve actuellement toujours à la clinique vétérinaire de Manno. Coût de la prise en charge: entre 1500 et 2000 francs.

Esterina Luvini a déposé plainte contre inconnu. Interrogé, le vétérinaire Simone Benenati pense que le coupable s'est servi d'une arme à air comprimé: «Des traces de plomb ont été trouvés à l'intérieur de l'animal.» (Le Matin)