«Jamais plus je ne regarderai cette colline comme avant!» À une poignée de minutes près, celle que l’on surnomme Loly – elle a préféré l’anonymat – y restait et Blue, son fidèle bulldog français, aussi. Il était 18 h 20, mercredi, quand 8000 m3 de roches se sont décrochés de la colline des Planzettes, à Sierre (VS), pour ensevelir le chemin où la Valaisanne venait de se promener avec son chien, comme à leur habitude.

«L’éboulement s’est déroulé en deux temps», raconte Roger Bonvin, qui se trouvait avec deux employés au pied de la falaise, dans la cour de son domicile où est aussi localisée son entreprise de nettoyage. L’entrepreneur a eu la peur de sa vie.

«Là, on s’est mis à courir!»

«La première chute de pierres était importante mais sans plus. J’ai prévenu tout de suite la police. À peine avais-je raccroché que toute la montagne s’est écroulée dans un fracas assourdissant et en générant une immense poussière. Là, on s’est mis à courir!» Une fois le nuage dissipé, le Sierrois remarque que les gravas se sont arrêtés à une dizaine de mètres de sa propriété.

«La vigne que je travaillais avec passion depuis 17 ans n’est plus qu’un vague tas de cailloux!», René-Pierre Zufferey, propriétaire-encaveur à Chippis (VS)

Charly, patriarche du clan Bonvin, finit par interrompre sa trempette dans la piscine du jardin familial pour constater la chose. À 74 ans, il prend l’événement avec philosophie. «J’aimerais bien que ce qui doit encore tomber tombe progressivement et être de nouveau tranquille. Quelqu’un aurait pu y rester», confesse-t-il alors que derrière lui de petits éboulis se succèdent. La poussière recouvrant les salades de ses voisins et le trampoline de leurs enfants témoigne de la puissance de l’éboulement de la veille. Hier, la zone restait bouclée et deux maisons, soit huit personnes, étaient évacuées. De nombreux curieux étaient venus voir de leurs yeux la scène de ce qui aurait pu être un drame. Le chemin vicinal enseveli est en effet aussi un accès piétonnier au Lac de Géronde, un lieu très prisé dans la région.

Le propriétaire-encaveur René-Pierre Zufferey a eu chaud, lui aussi. Les trois quarts des 1800 m2 de vigne qu’il bichonnait au pied de la colline depuis 17 ans pour le compte des Forces Motrices Valaisannes et «qui donnait de la syrah et du diolinoir top du top» ne sont désormais qu’un lointain souvenir! «Le 7 janvier, un petit éboulement avait déjà eu lieu. Les propriétaires de cette parcelle m’avaient alors heureusement demandé de ne plus y retourner!» explique le quinquagénaire de la commune voisine de Chippis.

Situation toujours instable

«Les collines sierroises sont issues d’amas d’éboulements datant de l’époque glaciaire et sont donc instables. Les fortes précipitations engendrant des infiltrations couplées aux brusques changements de températures enregistrés ces dernières semaines ont déstabilisé ce terrain, explique Gabriel Chevalier, géologue à l’État du Valais. D’autres éboulements de moindre importance sont donc à prévoir. D’autant que plusieurs gros rochers sont encore en équilibre instable au sommet de cette colline, haute d’une cinquantaine de mètres.»