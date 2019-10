Quelque 2000 personnes ont dénoncé samedi après-midi à Berne l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie. La manifestation avait pour slogan «Solidarité avec Rojava», du nom d'une zone kurde autoproclamée autonome.

Les participants ont condamné «l'offensive de la Turquie contraire au droit international» et manifesté leur solidarité avec les populations des régions en guerre. Le rassemblement était soutenu par de nombreuses organisations suisses, des syndicats et des partis dont le PS et les Verts. Selon les organisateurs, 8000 personnes ont pris part au défilé.

Les manifestants attendent de la Suisse une action diplomatique afin que l'ONU décide d'un cessez-le-feu immédiat ainsi que d'une zone d'exclusion aérienne dans le nord de la Syrie. Berne devrait en outre suspendre l'accord de libre-échange négocié avec la Turquie et que les Chambres viennent d'approuver cette année, édicter des sanctions économiques et stopper les livraisons de matériel de guerre.

La manifestation s'est tenue sur la Place fédérale et a évolué ensuite en cortège dans la vieille ville. Quelques pétards et fumigènes ont fusé. Quelques activistes cagoulés ont défilé. Des manifestations pro-kurdes se déroulent quasiment chaque jour en Suisse depuis le début de l'offensive, le 9 octobre. (ats/nxp)