Depuis que le Tribunal fédéral (TF) a décrété que les parents n’ont plus à participer aux frais engendrés par les camps de ski ou autres sorties organisées dans le cadre de l’école, la grogne monte dans les cantons. À Fribourg et en Valais en particulier.

En décembre 2017, le TF a consacré le principe constitutionnel de la gratuité de l’école obligatoire, suite à un recours dans le canton de Thurgovie. Seule exception, les parents doivent participer jusqu’à 16 francs par jour pour la nourriture qu’ils économisent à la maison. Du coup, d’aucuns estiment que ces camps, qui coûtent entre 200 et 300 francs pour la semaine, sont menacés, faute de moyens.

Au Parlement, cinq interventions ont été déposées sur cette question. En Suisse romande, Beat Vonlanthen (PDC/FR), Benjamin Roduit (PDC/VS) et Christine Bulliard (PDC/FR) l’ont évoquée. Le Conseil fédéral vient de répondre à cette dernière. En résumé, il n’entre pas en matière sur un subventionnement supplémentaire. Cantons et communes doivent se débrouiller.

«Une carte de visite»

Pour Christine Bulliard-Marbach, présidente de la Commission de la science de l’éducation et de la culture (CSEC), la position du Conseil fédéral n’est pas satisfaisante: «C’est trop facile de dire aux communes et aux cantons de se débrouiller. Il s’agit d’une décision du Tribunal fédéral. Une solution fédérale permet d’avoir une égalité de traitement dans toute la Suisse. On parle du sport, de ses bienfaits chez les jeunes, c’est l’occasion ou jamais de montrer qu’on le soutient.»

En plus du caractère pédagogique de ces camps, l’aspect touristico-économique n’est pas négligeable. «C’est l’occasion de faire connaître un autre canton à des jeunes, relève Benjamin Roduit. C’est une carte de visite.»

Par le biais de Jeunesse+Sport, la Confédération donne actuellement 7 fr. 60 par jour et par personne. L’année dernière, 2157 camps de ski ont été organisés en Suisse pour 96 500 participants. Coût pour la Confédération: 3,6 millions de francs. Soit 37 francs par enfant.

Peut-elle faire plus? Pour Christine Bulliard-Marbach, la réponse est clairement oui, et la CSEC va poursuivre ses travaux dans ce sens le 24 mai prochain. (Le Matin)