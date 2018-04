Les débats sont souvent enflammés à la tribune du Conseil national et on voit souvent les mêmes parlementaires s'exprimer. Pour y identifier ceux qui monopolisent le plus le temps de parole, la RTS a passé au crible quelque 450 heures de discussion à la chambre du peuple, pour découvrir qui étaient les politiciens les plus bavards.

Lisa Mazzone à la 4e place

Verdict: l'Obwaldien Karl Vogler (PDC) est celui qui s'est exprimé le plus au National avec 499 minutes (8h19) de temps de parole. Il devance de 7 minutes le Zurichois Balthasar Glättli (Verts) et de 39 minutes le Glaronais Beat Flach (Vert'lib). La Verte genevoise Lisa Mazzone est la femme et la Romande la plus bavarde puisqu'elle occupe le 4e rang de ce classement avec 393 minutes (6h33) passées à la tribune. Les autres places du «top 10» sont ensuite toutes occupées par des Alémaniques.

Côté romand, la RTS souligne qu'un peu plus loin, avec un temps de parole allant de 4h50 à 4h20, figurent Olivier Feller (PLR/VD), Carlo Sommaruga (PS/GE), Claude Béglé (PDC/VD) et Céline Amaudruz (GE/UDC).

Michaël Buffat: 17 minutes seulement

A l'inverse, certains parlementaires ne se sont encore jamais exprimés. A l'image de la St-Galloise Barbara Keller-Inhelder (UDC) ou du pourtant bien connu Hermann Hess (PLR/TG). Et dans le top 10 de ceux qui ont pris le moins la parole, on découvre un seul Romand: Michaël Buffat (UDC/VD). Le Vaudois ne s'est en effet exprimé que 17 minutes depuis le début de la législature.

Les femmes ont-elles autant de temps parole que les hommes? Proportionnellement à leur nombre (33% des sièges), oui, répond la RTS, qui souligne que par heure elles s'expriment 19 minutes contre 41 minutes pour les hommes. Côté parti, ce sont les hommes UDC qui parlent le plus (11 minutes par heure), devant les hommes PDC (8,5 minutes). Les femmes socialistes complètent le podium (8 minutes).

(nxp)