L'humour UDC est au top. Le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) partage sur Facebook un montage intitulé «Choisis ton aventure» avec cinq élues et un élu à choix. Ses amis de l'UDC hésitent entre Olivia de Weck, qui défend le référendum contre la directive sur les armes, Jean-Luc Addor lui-même, qui veut aller «casser la gueule à Juncker», et Céline Amaudruz avec qui «prendre une mine», c'est-à-dire une façon cool de se pinter le tube. Inutile de préciser que les trois autres options roses et verte n'ont aucun succès.

Decathlon à fond la méforme

La Confédération a annoncé mercredi le retrait d'un produit de chez Decathlon Sports. La société rappelle l’appareil de fitness «Domyos Strap training» (photo ci-dessous). Les consommateurs concernés peuvent réparer l’appareil eux-mêmes, l’échanger ou se faire rembourser. Ils pourraient l'échanger aussi contre une «hidjab de running». Mais, trop tard, elle a été retirée pour défaut d'intégration. (EF)

L'hijab dans le viseur de Wiesel

L'humoriste n'y va pas de main morte. On leur vend aussi des antibiotiques et des pansements pour soigner les blessés. (EF)

Des fraises pour des clous

La Migros a l'art de mettre les producteurs suisses de bonne humeur dès le début de la saison. Non seulement elle vend des fraises espagnols à fin février, mais en plus elle les fait à moitié prix. Sans doute pour réduire ses marges souvent critiquées. (EF)

Pendant ce temps là, chez Coop

L'ex conseillère fédérale est déjà sur les publicités imaginaires de la Coop en Suisse alémanique: roulades en forme de tunnel, champignons atomiques, préservatifs et jeux pour apprendre à jouer au lobby de l'auto. Coop pour copine Doris... (EF)

Le carême imaginaire

Depuis des jours, cette annonce imparable s'échange sur les réseaux sociaux. Preuve que l'humour de bistrot le plus redoutable est celui qui procure ce bien-être intérieur semblable à une gorgée de whisky dans un estomac vide à l'instant même où l'on comprend le gag. Personnellement, ce sera trois jours sans rire. (EF) (Le Matin)