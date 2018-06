Quelles compétences pour les femmes? Une fois encore, lors de la session d’été du Parlement, la grogne est montée d’un cran autour de la place des femmes en Suisse: sur le marché du travail, dans la représentation politique ou à la tête des entreprises… La voix de la moitié de la population suisse veut se faire entendre et réclame son dû. À leurs attentes, la plupart des hommes répondent: la place est là, vous n’avez qu’à la prendre si vous la méritez. Dans les faits, il n’y a plus de place, elles sont toutes prises par des gens compétents. Circulez, repassez dans deux ans… Les hommes se justifient, disant que seule la compétence prime. Ils oublient que ce sont eux qui en fixent les règles. Présider, diriger ou commander sont fixés depuis toujours comme des compétences masculines. On semble ressentir aujourd’hui – comme lorsque les femmes se sont battues pour le droit de vote en 1971 – une sorte de peur à les voir plus présentes dans les sphères décisionnelles. Même à 20 ou 30% dans les sociétés, certains trouvent que c’est trop. On ne veut pas qu’elles mettent leur grain de sel dans les affaires, qu’elles y apportent une autre sensibilité, un autre sens de la justice ou un attachement moins fort au profit. Peut-être même que les femmes sont plus à gauche que les hommes! C’est le cas, pour la raison simple que la fortune est aussi majoritairement aux mains des hommes. Dans un pays où tout est question d’argent, celle-ci est sans doute la première des compétences. En témoignent les trajectoires de Magdalena Martullo-Blocher ou Céline Amaudruz. Eric Felley eric.felley@lematin.ch @ericfelley1

Une fois encore, Benoît Genecand (PLR/GE) se met en porte-à-faux avec son parti. En défendant des quotas de femmes dans les conseils d’administration et les directions générales, il prend ses collègues à contre-pied.

Alors qu’une grande partie de la droite bourgeoise libérale à Berne y voit une insupportable mise sous tutelle des entreprises par l’État, lui défend une mesure «légère» visant à faire avancer la cause des femmes dans les instances dirigeantes du pays.

Dans sa révision du droit des sociétés, le Conseil national a décidé la semaine dernière d’introduire des quotas de genre pour les entreprises cotées en Bourse: 20% de femmes à la direction et 30% dans les conseils d’administration.

Le PLR et l’UDC se sont opposés, mais dans leurs rangs certains n’ont pas suivi la discipline de groupe. Au PLR, Doris Fiala (ZH), Christa Markwalder (BE), Giovanni Merlini (TI), Philippe Nantermod (VS) et Benoît Genecand ont soutenu l’idée. À L’UDC, la Vaudoise Alice Glauser s’est abstenue, privant le non d’une voix… elle s’est fait remettre à l’ordre devant tout le monde par le chef du groupe UDC, Thomas Aeschi (UDC/ZG). Résultat final: 95 à 94 pour les quotas.

Le traitement réservé à sa collègue a choqué Benoît Genecand, qui le fait savoir sur sa page Facebook: «Les mêmes qui ont hurlé sur Alice Glauser, parce qu’elle avait osé s’abstenir, votent à chaque session le doigt sur la couture la moindre demande des paysans: c’est chanter le libéralisme avec une chemise edelweiss.» Et de caricaturer l’UDC comme un parti de moutons avec un photomontage (ci-dessous).

Lui ne s’est pas fait remettre à l’ordre. Mais le PLR a regretté ce vote dans un communiqué: «Il existe un risque pour les femmes de se voir embauchées non pas pour leurs compétences et capacités, mais uniquement pour remplir les exigences fixées par les quotas.»

«C’est une argumentation faible, soupire le Genevois. En Suisse, à la sortie des universités, on trouve une moitié de femmes et une moitié d’hommes. Ensuite il y a une sorte de plafond de verre pour les premières. Comment justifier qu’il y a 6% de femmes dans les directions des grandes entreprises et 16% dans les conseils d’administration… Ce n’est pas acceptable.»

Comment explique-t-il que le PLR, souvent progressiste, demeure aussi conservateur sur ces questions de promotion de la femme: «Chez nous on est persuadé que la compétence des femmes va finir par s’imposer, mais on voit bien depuis le temps que ce n’est pas le cas. Il y a un atavisme qui fait que les hommes choisissent des hommes.»

Sur sa lancée féministe, va-t-il soutenir aussi la loi sur l’égalité des salaires qui prévoit un examen régulier dans les entreprises de plus de 100 collaborateurs? «A priori oui, mais il faudra que je regarde plus clairement ce qu’il en retourne en termes de bureaucratie… Pour les sociétés cotées en Bourse, il s’agit vraiment d’une incitation. Mais je suis persuadé que sur les 250 entreprises concernées, celles qui vont essayer ne le regretteront pas, car elles verront qu’elles ont un potentiel féminin sous-exploité.» (Le Matin)