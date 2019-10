«D'un côté, la RTS annonce qu'elle doit faire face à une perte de 30 millions de recettes publicitaires et de l'autre, elle annonce qu'elle va continuer dans son projet à Ecublens, qui coûtera des dizaines et des dizaines de millions de francs, ce n'est pas logique». Le Conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE) estime que la RTS ne tire pas les bonnes conclusions de ses difficultés financières et qu'elle devrait avoir le courage d'abandonner ce projet.

«La solution la plus intéressante»

Ses propos font écho à ceux tenus ce vendredi dans «Le Temps» par le directeur de la RTS, Pascal Crittin. Celui-ci explique et confirme le déplacement du département de l'information de Genève à l'EPFL de Lausanne pour 2024. Selon lui, cela permettra entre autres de créer des synergies, de dégager des marges pour renforcer les rédactions ou d'économiser des charges d'exploitation dans un bâtiment neuf: «De notre point de vue, il n'y a pas de solution plus intéressante tant financièrement que stratégiquement». Le projet reste toutefois soumis à l'approbation du conseil d'administration.

«Remettre les pieds sur terre»

Mais pour Carlo Sommaruga: «M. Crittin ne fait que du blabla et de l'enfumage. Il n'a pas encore fait la démonstration que ce déménagement est justifié du point de vue économique. Il y a un bâtiment de la télévision à Genève qui a été restauré et qui est sous-occupé. Ce projet à l'EPFL est dépassé. Il remonte au temps où Gilles Marchand et Patrick Aebischer avait des visions de prestige pour l'EFPL. Aujourd'hui, la situation démontre qu'il faut remettre les pieds sur terre.»

Quelle logique là-derrière ?

Le socialiste, qui est candidat au Conseil des Etats, s'est déjà battu au Parlement pour défendre la position de Genève dans la RTS. Son concurrent dans la course à la Chambre des cantons, Hughes Hitlpod (PLR/GE), en a fait de même: «A Genève, nous avons rénové des bâtiments pour la télévision et maintenant elle veut les quitter pour s'installer dans un bâtiment neuf à l'EPFL. On n'a toujours de la peine à comprendre la logique de cette stratégie, qui semble se préciser maintenant pour 2024».

Les Genevois ne baissent pas les bras

A Berne, les Genevois n'ont pas dit leur dernier mot. Certes, contre la volonté du Conseil national, le Conseil des Etats a refusé les initiatives qui demandaient à ce que les sites de Genève et Berne soient protégés contre la centralisation à Lausanne et Zurich. Mais le nouveau Parlement reviendra sur la question. Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE) a déposé une interpellation, cosignée par ses collègues genevois, demandant des informations sur «les conséquences financières du projet d'adaptation des sites et sur les économies éventuelles réalisées par ces concentrations. »

Devant le fait accompli

La réponse devrait venir à la prochaine session. «Ce n'est qu'une interpellation, précise-t-elle, mais elle doit permettre d'avoir des réponses sur des zones d'ombre. Dans cette affaire, on nous a parlé d'abord d'un projet, puis de temps de réflexion, puis nous sommes mis devant le fait accompli pour 2024. Selon les réponses du Conseil fédéral, nous pourrons agir encore. Au vu de la dégradation des recettes de la RTS, le projet de Lausanne pourrait être redimensionné et le site de Genève conserver ses fonctions».

Eric Felley