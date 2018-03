Le bénéfice de RUAG a chuté en 2017

Dans la tourmente à l'image de La Poste, Ruag a vu sa rentabilité chuter l'an passé. Malgré des revenus en hausse, le groupe bernois contrôlé par la Confédération et actif dans la défense et l'aéronautique a vu son bénéfice plonger de 22,8% à 89 millions de francs.



La rentabilité a aussi subi l'impact de la réévaluation de coûts et de revenus de différents projets dans la division Defence, active dans l'armement. De plus, Ruag a dû faire front à la baisse des ventes de munitions pour les tireurs sportifs aux Etats-Unis ainsi que du report de livraisons de structures d'avions.



S'y sont encore ajoutées les charges liées aux trois acquisitions opérées sur la période sous revue. L'entreprise bernoise a ainsi acquis la société italienne Turfer di Turelli Luca & C., la Britannique Clearswift et la suédoise Gyttorp. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a pour sa part dégringolé de 21,5% à 119 millions de francs.



Côté revenus, l'évolution s'est cependant révélée nettement plus favorable. Le chiffre d'affaires net a ainsi augmenté de 5% en l'espace d'un an à 1,95 milliard de francs. A fin décembre, le groupe employait au total 9189 collaborateurs, dont près de 4500 en Suisse, contre 8734 douze mois plus tôt.