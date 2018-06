En prison préventive depuis début février, Tariq Ramadan sera enfin interrogé ce mardi par des juges français. Le point en quatre questions.

1. Ramadan va-t-il être entendu sur de nouveaux faits?

Oui, face aux juges d’instruction, Tariq Ramadan va s’exprimer pour la première fois sur les accusations de la troisième plaignante, une quadragénaire au passé d’escort girl surnommée Marie. Elle dit avoir été sous l’emprise du Genevois et avoir été violée à neuf reprises. Via son avocat, Emmanuel Marsigny, le théologien a reconnu avoir eu une liaison avec elle. «Il connaissait cette femme, mais la relation qu’il avait eue avec elle n’était pas celle qu’elle avait décrite. Il est impatient de pouvoir enfin s’en expliquer», a précisé l’homme de loi samedi dans le «MuslimPost». C’est l’enjeu principal du jour pour Ramadan: échapper à la mise en examen pour ce cas-là.

2. Quelle attitude le Genevois va-t-il adopter?

Lors de sa garde à vue, en février, l’islamologue avait balayé d’un revers de main les deux accusations de viol qui l’ont mené à être mis en examen: «Les faits dont vous me parlez ne m’évoquent rien.» Il avait alors prétendu que c’est plutôt lui qui avait dû refuser les avances des deux femmes. Sauf énorme coup de tonnerre, Tariq Ramadan va continuer à plaider son innocence et nier tout délit. Mais il pourrait se montrer plus coopératif. Voire, comme il l’a fait pour la 3e accusatrice, reconnaître des relations consenties avec les deux premières, «Christelle» et Henda Ayari? Ce serait très mauvais pour son image de théologien. Mais peut-être favorable à sa défense.

3. Quelle stratégie peut-il déployer?

Ces derniers jours, les défenseurs du théologien suisse de 55 ans ont développé une stratégie claire: décrédibiliser les accusatrices. La semaine dernière, Henda Ayari a «corrigé» son témoignage après avoir retrouvé, dit-elle, d’anciennes informations. Résultat: le viol n’aurait plus eu lieu en mars 2012 mais le 26 mai. Et pas dans le même hôtel. Depuis, le comité de soutien de Ramadan la décrit comme une menteuse pathologique. «Le changement de version de Mme Ayari finit de décrédibiliser complètement son témoignage», a également lancé l’avocat du Genevois. Ce dernier pourrait lui aussi tenter de souligner les incohérences ou approximations de ses accusatrices.

4. Le volet suisse sera-t-il au cœur des débats?

Une quatrième accusation de viol à l’encontre de Tariq Ramadan est apparue en avril dernier. Il s’agit d’une Suissesse d’une quarantaine d’années qui dit avoir été séquestrée, brutalisée et abusée dans un hôtel genevois en 2008. «Quant à la Suisse, à ce jour, nous n’avons rien à part un article de journal…» a minimisé Me Emmanuel Marsigny ce samedi. En fait, une plainte a bel et bien été déposée auprès du Ministère public genevois, avait révélé la «Tribune de Genève». Reste que, selon les médias hexagonaux, ce cas n’a pas encore été versé au dossier français. Cette quatrième accusation ne devrait donc pas être au cœur de l’audition d’aujourd’hui. (Le Matin)