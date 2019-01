Joachim Son-Forget a vécu des Fêtes pour le moins agitées. Épinglé pour un tweet jugé méchamment sexiste, le député français représentant les Français de Suisse et du Liechtenstein a été suspendu de son parti, La République en marche. Puis a décidé de le quitter. Et a dit son intention de créer un nouveau parti, au nom inspiré de ses initiales: JSFee, pour Je suis français et européen.

Une production aussi loufoque qu'industrielle

Des rebondissements incessants qui ont calmé ce médecin de 35 ans qui reste partiellement employé par le CHUV jusqu’en avril? Au contraire! Il inonde littéralement son compte Twitter de messages intrigants ou hilarants et ne cesse de poster des images loufoques ou complètement délirantes. Sa spécialité? Se mettre en scène, avec des autoportraits saugrenus ou en se glissant dans la peau de Rambo, James Bond ou Shaqiri… Une production industrielle: les 18 images que nous vous proposons ci-dessus ont toutes été publiées par Joachim Son-Forget depuis moins d’une semaine.

Est-il en plein délire? Dans «Le Parisien», des élus français anonymes l’avaient décrit comme «psychologiquement perturbé». Il est «en roue libre», a ajouté RTL. Joachim Son-Forget, lui, a plusieurs fois expliqué vouloir faire le buzz voire «casser internet». Sur un détournement, il se présente comme «le député le plus létal de l’histoire de Twitter».

«On a besoin d’humour, de satire»

«Sur Twitter, la vie est en noir et blanc. C’est aussi vrai dans la vie publique. On a besoin d’humour, de satire, de second degré, voire de troisième ou de quatrième degré», a-t-il plaidé mercredi sur Europe 1.

Chacun jugera sur pièce. Le «délire» du député lui a en tout cas offert une certaine visibilité. Et sur Twitter, il est passé de 6000 à plus de 47000 abonnés en une semaine. Joachim Son-Forget a trouvé une certaine audience. Mais a-t-il quelque chose à lui dire? L’avenir le dira.

(Le Matin)