Un plastifiant non autorisé a été retrouvé en quantité importante dans les balles géantes Mega Bounce XL, vendues en Suisse par Otto's et King Jouet. Il est recommandé de ne pas utiliser la balle en question.

Le service de la protection des consommateurs d'Argovie et de St-Gall ont signalé à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) la présence dans le produit d'une quantité importante de phtalate de diisobutyle (DiBP), un plastifiant non autorisé.

Le DiBP est classé comme toxique pour la reproduction et ne peut pas être utilisé dans les jouets. Un danger pour la santé n'est pas exclu. L'OSAV recommande à la population de ne pas utiliser la balle en question. L'importateur du jouet Sombo AG a lancé un rappel. (ats/nxp)