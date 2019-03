Finalement tout est allé très vite. Il y a une semaine encore, la gauche vaudoise, et en particulier sa candidate Rebecca Ruiz, était dans le doute. Après de nouvelles attaques contre leur conseillère nationale, l'inquiétude était sensible. Ce n'est pas dévoiler un secret, mais la candidate elle-même ne pensait pas arriver en tête dimanche, tant la campagne avait été focalisée contre elle-même, à sa gauche et à droite.

Le vent à tourné

Le résultat de dimanche et le retrait du candidat de l'UDC mardi ont effacé coup sur coup tous les mauvais souvenirs. Le vent a tourné de manière spectaculaire et la réalité a pris de court tous les pronostics. Du coup, l'entrée en fonction de Rebecca Ruiz étant prévue en mai, elle doit quitter Berne plus tôt que prévu, pour laisser la place à son successeur pressenti, Nicolas Rochat Fernandez. Vendredi sera son dernier jour comme conseillère nationale.

«On va la regretter»

A l'heure de préparer les adieux, les collègues de Rebecca Ruiz n'ont pas manqué de la féliciter, même si ce n'est pas sans un pincement au cœur qu'ils se séparent d'une camarade appréciée: «On est très heureux pour elle, note Valérie Piller Carrard (PS/FR), même si on va la regretter, c'est certain». Mais sans doute que le succès de dimanche est plus important pour la gauche car, à Berne tout autant qu'ailleurs si ce n'est davantage, nul n'est irremplaçable.

Toujours minoritaire...

Quant à Rebecca Ruiz, elle gardera le souvenir de quelques succès, notamment contre les violences faites aux enfants, pour la loi sur la qualité des soins ou sur les dispositifs médicaux. Certes, cette législature a été marquée par la domination de la droite bourgeoise emmenée par l'alliance UDC-PLR: «C'est dans cette condition de minoritaire, constate-t-elle, qu'il faut trouver des alliances et des manières alternatives de travailler pour faire passer des idées».

Dorénavant, au Parlement vaudois, elle se retrouvera de l'autre côté de la barrière à défendre ses projets, face aussi à une à majorité de droite, mais avec un Gouvernement de gauche. (Le Matin)