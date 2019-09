Les offres d'emplois ont connu une nette embellie après les vacances d'été, surtout dans la région alémanique du pays, selon l'indice du marché du travail publié mercredi par le cabinet de recrutement Michael Page.

Entre août et septembre, les offres d'emplois publiées en Suisse ont bondi de 14,2% et de 19,8% en septembre sur un an, a relevé le Michael Page Swiss Job Index, soulignant qu'il s'agit de la plus forte croissance enregistrée depuis le lancement de l'indice en 2012. La Suisse alémanique a vu les annonces de postes bondir de 15,3% sur un mois et de 20% sur un an, tandis que la Romandie a enregistré une croissance mensuelle de 8,5% et annuelle de 18,7%, a précisé Michael Page dans un communiqué.

Dans le détail, l'Arc lémanique a enregistré une hausse des offres d'emplois de 19% sur un an, la Suisse orientale une progression de 38,3%, Zurich 16,4%, le Mittelland 18,4%, la Suisse centrale 14,7% et le nord du pays 11,9%.

Par secteur d'activité, les spécialistes de l'entretien de bâtiment ont enregistré la plus forte demande, avec une envolée de 47,5% comparé à septembre 2018, suivi par les experts en distribution ( 26,8%), les logisticiens ( 17,6%), le soutien à la direction des entreprises ( 21,3%) et les spécialistes de l'industrie pharmaceutique ( 22,5%). (ats/nxp)