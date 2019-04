L'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard va présider le Comité de patronage pour reconstruire la caserne de la Garde suisse au Vatican. Elle sera chargée de trouver des fonds en Suisse pour ce projet estimé à 55 millions de francs.

La caserne, construite au 19e siècle, est vétuste et n'offre plus la surface nécessaire à l'hébergement des gardes et de leurs familles, souligne la Fondation pour la rénovation de la caserne dans un communiqué, qui précise qu'une simple rénovation n'est pas envisageable. Elle a mandaté le bureau d'architectes tessinois Durisch Nolli pour réaliser un avant-projet de reconstruction.

Les fonds nécessaires seront recherchés à l'étranger avec l'appui de la Secrétairerie d'Etat du Vatican et en Suisse avec le soutien du Comité de patronage. Selon les prévisions de la fondation, la construction de la nouvelle caserne devrait être achevée en 2023. (ats/nxp)