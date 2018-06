Une dispute a dégénéré, vendredi matin, dans la localité saint-galloise de Gossau. Un Suisse de 64 ans a attaqué une femme de 68 ans, avant de prendre la fuite en voiture. L'information a été confirmée par la police cantonale.

Les faits se sont produits aux alentours de 11h dans une maison familiale de la ville. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un délit relationnel. Les forces de l'ordre tentent désormais de retrouver au plus vite le sexagénaire en fuite.

On ignore encore la nature et la gravité des blessures subies par la victime. Elle a été hospitalisée et son état est stable. (Le Matin)