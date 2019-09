La Fédération suisse des directeurs d'hôpitaux (FSDH) s'est vu décerner le Prix de l'innovation par un jury international pour l'utilisation d'un drone. Il est utilisé pour le transport d'échantillons de laboratoire entre deux hôpitaux du Tessin.

L'Association européenne des directeurs d'hôpitaux (AEDH) a reconnu le projet comme étant une amélioration «pour les hôpitaux et les patients en termes de temps de transport, de coûts et d'écologie», a indiqué samedi dans un communiqué la FSDH. Depuis 2017, le réseau hospitalier tessinois transporte des échantillons de laboratoire entre l'Ospedale Italiano et l'Ospedale Civico avec un drone de la Poste suisse.

Avantages évidents

En 2018, 100 échantillons par mois ont été transportés et un total d'environ 2000 vols ont eu lieu depuis le début du projet. Pour la FSDH, les avantages du transport par drone sont évidents: jusqu'à 45 minutes de transport en moins, des échantillons plus rapidement disponibles, des processus plus courts et des émissions de CO2 jusqu'à 90% inférieures.

Cela dit, les drones ne volent plus depuis le mois de mai de cette année. En janvier et en mai, des drones de transport de La Poste se sont écrasés sur le lac de Zurich et à l'Université d'Irchel à Zurich. La question de la reprise de ces drones hospitaliers reste ouverte. (ats/nxp)