Joindre le deux bouts quand on est chauffeur de taxi, c'est dur: «Trop de concessions délivrées ont tué le métier», peste Pierre Carnat. À Bienne, ses collègues s'en sortent en cumulant les revenus.

Au bord de la faillite, ce chauffeur doit se renouveler. Las! Au bureau de placement, un conseiller l'a refroidi: «On m'a dit 34 ans, c'est la limite, et qu'il fallait être athlétique. Je suis en pleine forme, mais j'en ai 53...», raconte-t-il.

Faut-il voir dans l'âge mentionné une directive de La Poste? «Non! Ce serait clairement discriminatoire! Ce n'est pas l'âge, mais le physique qui compte», s'exclame Oliver Flüeler, porte-parole de La Poste.

Son recadrage: «Pour un travail pénible, avec des kilos de colis à porter du véhicule aux clients, c'est le physique qui compte, pas l'âge. Nos livreurs sont nombreux à dépasser les 34 ans.»

Un malentendu?

«Nos emplois sont publiés sur notre site, si bien qu'un chauffeur en bonne santé peut postuler sans passer par une agence de placement», reprend Oliver Flüeler. Pierre Carnat est-il victime d'un malentendu? Possible: «De 17h à 20h, hors des grands centres urbains, la livraison est confiée à des prestataires de service», rapporte le porte-parole.

Bien dans son corps, Pierre Carnat tentera sa chance auprès des Transports publics biennois. Passé avant 2004, son permis de conduire D1 lui laisse entrevoir la conduite d'un trolleybus.

Séduits par son talent de communiquant, ses anciens collègues en avaient fait leur porte-parole, notamment dans le conflit qui les opposaient à l'artiste Thomas Hirschhorn, avant la conclusion d'un accord pour l'installation d'une sculpture vivante sur la place de la Gare.

Prix cassés

Après 17 ans de taxi à Bienne, la précarité de sa profession décourage Pierre Carnat. Plus question pour lui de régater avec des chauffeurs qui cassent les prix tout en bénéficiant de l'aide social, selon son constat.

Son passé de chauffeur l'a conduit dans la sécurité de l'aéroport de Cointrin et au Forum économique de Davos. Il a conduit la limousine d'un prince arabe et celle d'une chanteur américain. Son rêve désormais, s'il n'est pas hors course à 53 ans, c'est de conduire les passagers d'un trolley. (Le Matin)