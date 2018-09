Avec 21 porcelets mis bas en cinq heures, lundi dernier, la truie «Bloumie» a établi un record régional, voire supra-régional. «Du jamais-vu: c’est hors norme», acquiesce le maire Michel Banconat.

À leur naissance dans la ferme familiale, entre 10h et 15 heures, les porcelets pesaient entre 200 et 350 grammes. Incapables d'accéder à une tétine, les deux plus faibles ont lâché prise. Xavier Juillard (21) craint d’en perdre un troisième, aux côtes apparentes: «J’ai tenté le lait de vache au biberon, mais sans succès», soupire ce futur paysan.

L’élimination naturelle ne gâche pas la fête: «Cette expérience est une belle surprise», affirme Xavier Juillard. Sa joie n’est pas intéressée: dans la ferme de Guy et Chantal Juillard-Pape, on élève surtout des chevaux, quelques vaches et des taureaux. Sa truie, Xavier l’a reçue pour ses 20 ans, le 17 novembre dernier.

La rencontre entre l’apprenti paysan et la truie s’est produite chez le porcher soleurois où Xavier effectuait son stage de deuxième année. Dans cet élevage de 2’000 porcs, «Bloumie» est sortie du lot: «Elle suivait mon fils partout», relate Chantal Juillard-Pape. «Bloumie» avait quitté l’exploitation quand l'idée d'en faire un cadeau s'est imposée, mais son numéro matricule a permis de la retrouver dans le canton de Soleure.

En gestation à l’anniversaire de Xavier, «Bloumie» l’a rejoint plus tard à Damvant, à l'âge de deux ans. Au domaine du Clos Virat, la photo de Xavier et «Bloumie» illustre le mois de novembre dans un calendrier personnalisé, avec un invité surprise: la chienne «Jalisca», un fox-terrier à poil dur qui chasse... le sanglier! «On n’a pas laissé «Jalisca» approcher les porcelets: elle les aurait tués», glisse Xavier Juillard.

Inséminée artificiellement une première fois, «Bloumie» a mis bas une portée de 14 porcelets en plein hiver. À peine plus que les douze porcelets habituels. La deuxième fois, elle a établi son record régional. «J’ai coupé 21 cordons ombilicales en laissant dix centimètres pour éviter les infections!», rapporte Xavier Juillard.

De race Landrace white, «Bloumie» pèse 200 kilos, contre 300 quand elle était portante. Vite engraissés, ses petits seront vendus à un marchand dans deux ou trois mois, quand il pèseront 25 kilos.

Sevrés dans un box, séparés de leur mère, les porcets seront nourris de granulés de céréales: maïs, orge, blé, soja... «Le cochon, c’est pour moi un hobby, pas une profession!», insiste Xavier Juillard. Ceux de la première portée ont été vendu autour de Damvant, ici chez un cousin, là chez un marchand. «Hors industrie», précise le futur agriculteur.

Le maire se marre: «Avant la St-Martin, mieux vaut être cheval que cochon», rigole Michel Baconat. C’est une boutade: le maire de Haute-Ajoie sait bien que les 21 porcelets ne seront pas assez gros pour être bouchoyés à la fête du cochon de la mi-novembre. (Le Matin)