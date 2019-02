Avec 1,4 million de clients uniques en janvier dernier, «Le Matin» enregistre la meilleure audience de son histoire, sur le web. Sur un seul mois, la progression de la fréquentation du site (desktop + mobile) est de 28,6%, selon les derniers chiffres NET-Metrix. Ces excellents chiffres démontrent le très fort attachement des lecteurs romands au «Matin», titre qu’ils plébiscitent dans sa version 100% numérique gratuite.

«Ce record formidablement encourageant vient saluer le travail d’une rédaction qui, chaque jour, met tout son savoir-faire dans la réalisation d’articles qui multiplient les manières de raconter l’actualité sur support digital, explique Laurent Siebenmann, rédacteur en chef du «Matin». C’est aussi le succès d’une synergie efficace avec nos confrères de «20 minutes». Sur le web, la concurrence est féroce. Il faut donc d’autant plus se montrer créatif, sérieux, rapide et efficace si l’on entend capter l’attention des internautes. Et fiable, pour séduire ces derniers sur le long terme.»

Plusieurs scoops et affaires lancées par «Le Matin» ont été non seulement repris dans les médias romands, «19:30» compris, mais aussi en France par «Le Parisien», le «Huffington Post», France 2, LCI, BFMTV et par Thierry Ardisson, dans «Les Terriens du Samedi», sur C8.

Avec ses formats tels que «L’interview Mobile», «L’œil du Matin» et «Les News Piquantes», ses dossiers, ses éditos, ses billets d’humeur, ses infographies animées, ses reportages photo et vidéo, ainsi que ses pages sur Facebook, Instagram et Twitter, «Le Matin» 100% numérique et gratuit informe, plus que jamais, ses lecteurs à toutes les heures de la journée. (Le Matin)