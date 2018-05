L'année dernière, 31'293 étudiants et doctorants étaient inscrits dans l'une des deux EPF de Zurich et Lausanne. C'est 1000 de plus que l'année précédente et 10'000 de plus qu'il y a dix ans.

La croissance importante, année après année, du nombre d'étudiants démontre la forte attractivité du domaine des Ecoles polytechniques fédérales, écrit mercredi le conseil des EPF dans un communiqué. En 2017, la hausse la plus importante de l'effectif estudiantin a été enregistrée dans les filières Informatique ( 7,5%) et Sciences de l'ingénieur ( 4,1%).

La proportion de femmes a à nouveau légèrement augmenté et s'établit à 30,6% contre 30% en 2016. Elle est passée à 34% (2016: 33,6%) parmi les collaborateurs. Au sein du corps professoral, les femmes restent sous-représentées: elles ne sont que 14,9%. L'an dernier, près de 30% des professeurs nommés étaient des femmes.

Bien classées

Selon les classements internationaux, les différentes institutions des EPF affichent d'excellentes performances. L'ETH Zurich figure à nouveau parmi les dix meilleures hautes écoles du monde, d'après le QS World Ranking et The World Ranking.

L'EPFL conserve le premier rang des hautes écoles fondées ces cinquante dernières années. Les quatre établissements de recherche (PSI, WSL, Empa et Eawag) se classent parmi les meilleurs du monde dans leur secteur d'activité.

Mais d'autres pays investissent massivement dans la formation. Ainsi, en 2017, la Chine a déposé pour la première fois plus de brevets européens que la Suisse. Pour continuer de régater, les EPF réclament un financement stable et suffisant de la part de la Confédération et d'excellentes conditions-cadre, notamment l'ouverture pour attirer les meilleurs talents. (ats/nxp)