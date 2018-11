Augmenter les franchises et rendre les assurés encore plus captifs. Les changements prévus dans la LAMaL, qui sont discutés ce lundi au Parlement, ne sont pas des modifications mineures, mais des changements profonds par rapport au principe de solidarité de l'assurance de base, telle qu'acceptée par les Suisses jusqu'ici.

Si l'objectif est de «responsabiliser» les consommateurs de soins, la réalité crue est que la part payée cash par les assurés augmente et celle des caisses diminue. Actuellement, la participation directe des ménages au frais de santé est de 29,3% du financement global des soins, alors que la part remboursée par la LaMAL est de 35,6 %. L'un dans l'autre cela fait près de 65% puisés dans la poche de chacune et chacun. Malgré des annonces d'économies pour des centaines de millions de francs, il n'est pas certain qu'en faisant bouger ces parts, on fasse baisser le tout.

Dans la bouche des représentants des assurances, le terme «responsabiliser» est magique. En creux, il faut lire qu'il y a des personnes déresponsabilisées qui se gavent du système actuel. En augmentant les franchises et en bloquant pour trois ans les contrats qui ont des franchises à option (soit plus de 80% des gens), on serre la vis à tout le monde au lieu de cibler les mesures. Il ne faut pas s'attendre à ce que les primes baissent, tandis que les assureurs paieront moins en retour.

Choix douloureux

Avec des franchises plus hautes, les assurés devront soit payer de leur poche, soit renoncer à se faire soigner. C'est dans ce choix douloureux que se niche l'espace minuscule de la «responsabilisation». Pour la très grande majorité, il ne s'agit pas d'un choix moral, mais financier: on peut ou on ne peut pas. Entre 2010 et 2016, la part des personnes qui ont renoncé à des soins a doublé de 10% à plus de 20%.

Quelle volonté d'économiser ?

Dans ce débat, il y a une question plus fondamentale: les lobbyistes de la santé sont-ils sincères dans leur volonté d'économiser? Quand Ruedi Bodenmann, directeur d’Assura, gagne 780 000 francs par année ou Philomena Colatrella, directrice de la CSS, 743 000 francs , ont-ils bien ce souci en tête? D'un point de vue économique, le secteur de la santé est perçu comme une poule aux œufs d'or. Cette croissance permanente, qui se répercute de manière traumatisante sur l'assuré de base, est ressentie tout autrement dans une certaine catégorie de décideurs influents à Berne et environs.

Attitude schizophrène

Les fournisseurs de prestations, d'appareils, de médicaments de pointe, de prothèses high tech, d'instruments de radiologie, de produits de laboratoire ou les cliniques privées, tout ce monde table sur la croissance. Les milieux de la santé sont très imbriqués et poursuivent consciemment ou non cette fuite en avant non sans une certaine schizophrénie. Ici, la «responsabilisation» passe à l'arrière plan derrière la production, la consommation, la rentabilité et des revenus confortables.

Au Parlement, certains députés appartiennent à des lobbies qui poursuivent des buts contraires. On peut trouver la même personne dans les assurances, où il faudrait maîtriser les coûts, et chez des prestataires de services où il faut faire du chiffre! Tous ceux qui jouent un double jeu dans le domaine de la santé, devrait eux «se responsabiliser» devant leur miroir. Probablement que les économies seraient bien plus substantielles sur la durée. (Le Matin)