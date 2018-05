La foire d’empoigne juridico-administrative prend de l’ampleur entre les taxis de la région lausannoise, les chauffeurs travaillant pour Uber et les autorités politiques locales.

Une étape de plus a été franchie hier quand Me Jacques Roulet, avocat des conducteurs regroupés au sein de Taxis lausannois SA, a envoyé une mise en demeure à l’adresse du Service intercommunal des taxis et des communes qui y siègent.

Tous sont sommés, d’ici ce vendredi 18 mai, de faire respecter le constat dressé par la justice vaudoise la semaine passée, comme l’avait révélé «Le Matin». À savoir, selon Me Roulet, de «prendre toutes les mesures utiles» pour faire cesser toute activité aux chauffeurs Uber actuels en région lausannoise. Ainsi qu’en retirant à la société Uber, enregistrée aux Pays-Bas, son statut récemment obtenu de central d’appel et les droits en découlant.

Taxis lausannois SA indique qu’elle réclamera à chaque commune membre du Service intercommunal des taxis, «réparation de leur préjudice de toutes les courses manquées du fait de l’activité illégale d’Uber et de sa concurrence déloyale».

Conseiller municipal à l’exécutif lausannois et président de l’Association des communes de la région, Pierre-Antoine Hildbrand ne souhaite pas réagir pour l’heure à cette mise en demeure. Pour rappel, un projet de loi vaudoise est en chantier. (Le Matin)