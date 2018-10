«Est-ce qu'à un moment, Pierre Maudet a touché le corps de cette patiente?» La question posée par un journaliste de «Radio Lac» ce matin au professeur Philippe Morel appelait une réponse catégorique. «Non, a fait le médecin, tous les visiteurs s'asseyent au robot, il n'y a jamais d'interactions avec les organes ou les tissus de la personne.» Dans le sillage de son affaire de voyage à Abu Dhabi, tout ce que touche Pierre Maudet prend une dimension particulière, en particulier sur Radio Lac, où le ministre n'est pas en odeur de sainteté.

Le conseiller d'Etat en charge de l'économie a assisté le 24 septembre dernier à une opération du professeur Phillipe Morel aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il s'agissait d'une intervention chirurgicale avec le robot Da Vinci. Que s'est-il passé? Selon une dénonciation qui émane d'une ou plusieurs personnes présentes, Pierre Maudet a touché les commandes du robot, ce qui a été signalé comme un «événement indésirable grave». Après une enquête interne il s'avère que le conseiller d'Etat a manipulé la deuxième console d'intervention, qui n'est pas reliée à la patiente en train d'être opérée. Mais les HUG reprochent surtout à Philippe Morel de ne pas avoir informé au préalable la patiente de la présence d'un visiteur.

Patiente informée ou non ?

Sur «Radio Lac», le professeur Morel, qui n'a pas été délié du secret de fonction, a précisé que, d'une manière générale, certaines personnes pouvaient se retrouver dans le bloc opératoire sans que la patiente en soi informée, notamment pour des raisons techniques. D'autres personnes sont invitées pour des raisons spécifiques, ce qui semble être le cas de Pierre Maudet. Le patient ou dans certains cas son entourage doivent être informés.

Du côté des HUG, on estime qu'il faut le «consentement éclairé» de la personne. Les faits ont donc été dénoncés lundi à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’au Ministère public. Sur le pourquoi de cette dénonciation, Philippe Morel a son idée: «Cela veut dire que la personne impliquée, Pierre Maudet, 28e visiteur de cette année, a peut-être plus attiré l'attention. Mon activité au bloc opératoire a pu faire penser, à tort, que mon comportement vis-à-vis de ce personnage serait différent des autres.» Et de préciser que toute l'opération a suivi son cours normal. (Le Matin)