La présidente des Verts Regula Rytz veut devenir conseillère fédérale. La Bernoise a annoncé jeudi à la presse qu'elle était prête à porter l'ambition de son parti en décembre.

La conseillère nationale a levé le suspense sur ses ambitions personnelles depuis la poussée historique des écologistes aux élections fédérales. Elle avait jusqu'ici temporisé, mettant en avant sa course au Conseil des États et annonçant que si elle était élue à la Chambre des cantons le 17 novembre, elle ne serait pas en lice pour le gouvernement.

Présidente depuis 2012

Âgée de 57 ans, Regula Rytz préside son parti depuis 2012. Au Conseil national depuis huit ans, cette enseignante de formation et universitaire a siégé au Grand Conseil bernois et à l'exécutif de la ville de Berne. Elle a également été secrétaire centrale de l'Union syndicale suisse.

Son timing surprend car le groupe parlementaire des Verts doit décider vendredi s'il lance une candidature au Conseil fédéral lors du renouvellement intégral du collège le 11 décembre. Depuis le 20 octobre, il a laissé planer le doute sur le sujet.

De manière purement arithmétique, le parti estime qu'il aurait droit à un siège car la composition actuelle ne représente pas les parts électorales sorties des urnes.

Deux visions opposées

Deux visions s'affrontent cependant au sein du parti. Certains estiment que les Verts doivent «absolument» s'efforcer d'obtenir un siège au Conseil fédéral dès décembre. D'autres considèrent qu'une place au gouvernement n'est pas le plus important et que le parti devrait d'abord mettre l'accent sur le contenu de sa politique environnementale. Parmi les candidats potentiels, le conseiller d'État genevois Antonio Hodgers et le conseiller national zurichois Bastien Girod n'ont «pas exclu» une candidature.

Bernhard Pulver, l'ancienne conseillère d'État argovienne Susanne Hochuli, le maire de Berne Alec von Graffenried, la conseillère nationale Maya Graf et la conseillère municipale bernoise Franziska Teuscher ont déjà décliné.

La partie s'annonce de toute façon délicate car il est difficile de déloger un ministre en place, or tous les conseillers fédéraux se représentent. Les chances des Verts dépendront des alliances qui pourront être conclues avec les autres partis. Les tractations vont aller bon train. (ats/nxp)