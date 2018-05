«Je me déplace de toute façon à vélo tous les jours, qu’il pleuve ou qu’il neige. Quand on m’a parlé de ce travail, j’ai forcément été intéressé.» Ce job sur deux roues, Noah l’effectue depuis mai 2017. Au guidon d’un vélo avec remorque, il sillonne, tous les mercredis, la ville de Lancy (GE). Il s’arrête chez les personnes âgées, à mobilité réduite ou momentanément immobilisées et récupère leurs déchets triés pour les porter aux écopoints.

«J’ai mon vélo – électrique, moi qui suis plutôt «vrai» vélo, mais tant pis! –, j’aide les autres en me baladant, c’est parfait. Même si c’est moins sympa l’hiver», sourit le jeune homme. La vingtaine, charmant, il travaille d’ordinaire dans les cuisines scolaires de sa commune, à côté de ses études d’ambulancier. Son engagement auprès d’Allô Tri-Porteur est un petit plus.

Et, vu sa facilité à nouer le dialogue, nul doute que les grands-mères l’apprécient. «Le contact est agréable, on parle du beau temps. Parfois, ce sont des personnes isolées, qui ne voient pas grand monde, elles aiment bien me raconter des histoires. Elles sont hypergentilles et veulent toujours me donner du chocolat. Une fois, la petite-fille d’une d’entre elles m’a dit que sa grand-mère m’attendait avec impatience tous les mercredis.»

Éviter l’exclusion

La phase de test d’Allô Tri-Porteur a pris fin au début de l’année, sur un succès. Cette offre de la Ville de Lancy va de pair avec la politique de gestion des déchets de la commune.

«Auparavant, les habitants laissaient leurs sacs au pied de l’immeuble pour la collecte au porte-à-porte, explique Bruno Stampfli, chef de la section Gestion et logistique des déchets. Aujourd’hui, nous privilégions de plus en plus les écopoints enterrés, jamais situés à plus de 200 mètres des immeubles. Mais cette distance peut être impossible à parcourir pour les plus âgés ou pour les personnes souffrantes.»

Bruno Stampfli imagine alors le triporteur, pour favoriser le développement durable et éviter l’exclusion. «Personne ne doit être mis de côté, même s’il s’agit de cinq5 ou dix sacs par semaine.» Le chef de section tient pourtant à mettre les points sur les i: «Allô Tri-Porteur n’est pas là pour créer un besoin, il aide les personnes en réelle difficulté. Nous comptons avant tout sur la solidarité entre voisins, les concierges bienveillants ou la famille proche. Pas question d’aider quelqu’un qui ne veut juste pas se lever de son canapé.»

Extension envisageable

Le service social gère les inscriptions. Ses collaborateurs connaissent ceux qui ont besoin d’aide. Et, pour le coup de main ponctuel, c’est au cas par cas. «Si vous avez une jambe dans le plâtre ou des déchets de jardin vraiment trop lourds, on peut faire un crochet, juste une fois ou le temps que vous soyez rétabli», précise Bruno Stampfli. La collecte se fait le mercredi. L’idée d’étendre les horaires n’est pas exclue. De même qu’engager un second pilote. «Plus nous inscrivons d’immeubles aux écopoints, plus la demande augmente, révèle Bruno Stampfli. Chaque habitant de 80 ans se voit proposer le service, d’autres peuvent s’y ajouter.»

Contact Emploi Jeunes, la structure d’insertion de la Ville de Lancy, s’occupe du recrutement des cyclistes trieurs. Noah était déjà passé par eux pour obtenir le poste. Et ce sera lui qui formera son futur collègue. Rivaliser avec son professeur sera difficile: Noah est «la star de Lancy, selon Bruno. Au début on ne voulait pas qu’il entre chez les gens, mais parfois les petites dames insistent tellement que ça n’est pas la peine. Noah est hypersympa, des liens se sont créés. On tentera d’instaurer cette limite avec les nouveaux.» (Le Matin)