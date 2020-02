«Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l'assurance-chômage après 60 ans devraient toucher une prestation transitoire jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, à condition qu'elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps et qu'elles ne disposent que d'une fortune modeste». Ainsi était présenté en octobre dernier par le Conseil fédéral le projet d'Alain Berset concernant la création d'une «rente-pont» pour venir en aide aux chômeurs âgés.

5000 personnes par année

Partant du constat que, entre 2011 et 2017, le taux d'aide sociale a augmenté de 50 % chez les personnes âgées de 60 à 64 ans, plus que dans toute autre tranche d'âge, cette aide devrait concerner quelque 5000 personnes par année et coûter environ 260 millions par année à la Confédération à partir de 2030. Ce projet entre dans le cadre d'un partenariat social plus large à Berne visant à améliorer le sort de la main d'oeuvre indigène.

Un projet revu à la baisse

Mais les milieux patronaux et l'UDC sont montés au front contre ce nouveau filet social. En décembre dernier, le Conseil des Etats est certes entré en matière par 31 voix contre 14. Mais un amendement de Ruedi Noser (PLR/ZH) a réussi à limiter le versement de la prestation transitoire jusqu'au moment où le bénéficiaire a droit au versement anticipé de la rente AVS. Cela réduit la durée de versement de deux ans... Cette proposition a été acceptée par 23 voix contre 21 et elle diminue presque de moitié les ambitions du projet.

Les femmes n'y auraient plus droit

Cette loi sera examinée au mois de mars par le Conseil national. Sa Commission de l'économie et des redevances (CER) s'est penchée cette semaine sur le sujet et propose de restreindre encore plus l'accès à la rente-pont. L'âge minimal ne serait plus 60, mais 62 ans. Si on cumule cette restriction avec celle du Conseil des Etats, les prestations transitoires ne seraient plus possibles pour les femmes, puisque à 62 ans, elle devrait déjà se contenter d'une retraite anticipée à l'AVS. Pour les hommes, il ne resterait plus qu'une année à 62 ans, car à 63 ans ils devraient aussi passer à la retraite anticipée à l'AVS.

Pas d'exonération fiscale

Et ce n'est pas tout. La CER du Conseil national propose aussi d'interdire le versement de ces prestations à l'étranger et d'abandonner l'exonération fiscale qui étaient prévues pour ces montants. Si toutes ces mesures sont acceptées en plénum (et ce n'est de loin pas impossible), il ne restera pour ainsi dire rien dans cette loi qui puisse réellement répondre aux difficultés rencontrées aujourd'hui par les personnes de 60 ans et plus qui ont épuisé leur droit au chômage. Et la rente-pont risque bien de finir à la poubelle.

Eric Felley