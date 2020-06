Au Parlement, on dit que lors de divergences entre les deux Chambres - qui finissent en séance de conciliation - c'est toujours le Conseil des Etats qui gagne. Faut-il s'attendre à cette issue concernant le plafonnement pour la rente-pont individuelle?

1600 francs de moins par mois

Lorsqu'il a lancé son projet de rente-pont pour les chômeurs âgés, le Conseil fédéral proposait un plafond à 58 350 francs par année, soit au plus 4862 francs par mois. La Chambre des cantons, à une courte majorité, a estimé qu'il y avait 20 000 francs de trop et a ramené le plafond à 38 900 francs. Pour le futur rentier chômeur âgé, cela représente la coquette somme de 1600 francs de moins par mois, et pour le projet un coup assurément mortel à son aspect social.

Le Conseil national remonte

Le Conseil national s'est bien rendu compte que la loi devait tout de même tenir ses promesses. Il a remonté le plafond à 43 762 francs, ce qui correspond à un petit peu plus du double du minimum vital en Suisse (mais dans le même temps, il a inclus dans cette somme les frais de santé). Lundi, par un vote clair, il a maintenu sa position, ouvrant ainsi la procédure de conciliation avec le Conseil des Etats.

Des calculs d'épicier

Qui va céder? Comme l'a dit et redit Alain Berset aux parlementaires, la version du Conseil national ne cause que 1% de coûts supplémentaires pour l'ensemble du projet. Par contre, dans la poche du rentier cela représente 405 francs de plus par mois (de quoi payer l'assurance maladie par exemple). Finalement, à l'heure où l'on évoque la pauvreté cachée en Suisse, les parlementaires se livrent à des calculs d'épicier sur le dos de ceux qu'ils entendent aider. A la fin, ce ne sera peut-être pas le Conseil des Etats qui va gagner cette fois.

Eric Felley