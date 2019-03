Dimanche dernier, les femmes sont également sorties gagnantes des élections cantonales zurichoises. Sur les 38 nouveaux élus, 28 sont en fait de nouvelles élues. Du coup, elles occupent 71 des 180 fauteuils (contre 61 auparavant) et font 39,4% du Parlement cantonal, soit le record de Suisse. C'est mieux que le Conseil national qui en compte 32 %.

14% à Schwyz

Mais, non loin de là, c'est dans le canton ombrageux et montagneux de Schwyz que l'on trouve le plus bas pourcentage avec 14%. Seul le Conseil des Etats fait moins bien encore avec 13,3%. Ensuite, parmi les cantons les moins bien classés, on trouve Saint-Gall et le Valais avec respectivement 18,3% et 19,2% d'élues. Comme le montre la carte de la Suisse de la représentation féminine, on constate qu'il n'y a pas de Röstigraben, mais plutôt une sorte d'«Alpengraben». La progression de la représentation semble buter contre les montagnes, en tout cas freinée par les pentes alpestres.

Evolution très lente

Selon l'Office fédéral de la statistique, la proportion de femmes dans les parlements cantonaux a atteint son niveau le plus haut pour la période 2014-2018 avec 27,9% de moyenne. Mais tout avance très lentement avant d'atteindre la parité revendiquée par les milieux féministes. En vingt ans, la représentation des femmes dans les parlements cantonaux n'a progressé que de 3,8 %. Depuis 2007 (où elle était à 26,5%), elle a tendance même à stagner.

Les cantons qui s'en sortent le mieux sont Zurich, Bâle-Campagne, Argovie, Berne, Bâle-Ville, Soleure, Appenzel Rhodes-Intérieures et Vaud. A l'autre bout du classement les cantons de la Suisse centrale, les Grisons, le Valais et le Tessin sont à la peine. (Le Matin)