Les communes autorisées à élargir leur parc de résidences secondaires vont changer. Selon l'Office fédéral du développement territorial (ARE), 19 communes, dont dix en Suisse romande, excéderaient nouvellement la limite légale de 20% de logements de vacances. Vingt-quatre repasseraient sous cette barre.

L'ARE a publié jeudi le nouvel inventaire des logements dans les communes qui sert à calculer le taux de résidences secondaires. Sur 2222 communes, 373 affichent actuellement une part de logements de vacances supérieure à la barre légale de 20% introduite suite à l'initiative Weber.

La liste des 43 communes dont la situation changerait n'est pas définitive. Ces dernières et les cantons ont 30 jours pour prendre position. L'office adaptera début mai le champ d'application de la législation sur les résidences secondaires.

Couperet pour Monthey

Parmi les communes qui risquent de ne plus pouvoir élargir leur parc de maisons de vacances, cinq sont vaudoises: Chessel, Avenches, Provence, Prévonloup et Le Chenit. En Valais, Monthey, Dorénaz et Savièse seraient touchées. Le Cerneux-Péquignot (NE) et Saignelégier (JU) seraient dans le même cas. Outre-Sarine, les Grisons sont les plus touchés.

Les communes qui devraient au contraire pouvoir souffler sont dans leur immense majorité romandes. Dix dont Chardonne, Allaman et Aclens sont vaudoises. La Brévine (NE) repasserait aussi sous le couperet de 20% de logements de vacances et pourrait à nouveau construire.

Dans le canton du Jura, Pleigne, Le Bémont, Muriaux et Haute-Ajoie seraient concernées de même que Sembrancher, Port-Valais et Bitsch en Valais. Idem côté fribourgeois pour Prévondayaux et Planfayon.

Les inventaires sont publiés tous les ans à la fin du mois de mars. Avant 2017, l'ARE calculait les taux de résidences secondaires sur la base d'une statistique un peu moins détaillée. (ats/nxp)