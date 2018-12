Le conseiller national Denis de la Reussille (POP/NE) n'a pas de permis de conduire, il va à pied, à vélo ou en transports publics. Il part de sa ville du Locle par La Chaux-de-Fonds ou par Bienne pour venir à Berne. Comme la plupart des usagers, il doit faire avec les retards fréquents des trains: «Je ne suis pas un nostalgique, mais cette situation est beaucoup plus marquée que par le passé. J'ai le sentiment d'un ras-le-bol sur certaines lignes. Nous pouvons tous entendre sur les quais de gare les passagers se plaindre de plus en plus et de manière de plus en plus virulente. Notre compagnie nationale, autrefois réputée pour sa ponctualité, voit ainsi son image s'écorner.»

Lors de cette session d'hiver, il a déposé une interpellation à l'adresse du Conseil fédéral, notamment en pointant du doigt le programme d'économies «RailFit 20/30» qui vise la suppression de 1400 emplois d'ici 2020 et «qui est tout à fait incompatible avec le maintien d'un service publique de qualité, souligne-t-il. L'allongement de la durée des retards s'explique par le manque de mécaniciens mobilisables, ce que les CFF ont reconnu en novembre 2017.»

Rétablir la sécurité des horaires

Pour lui, il faut rétablir la sécurité des horaires: «Si l'augmentation de la densité des trains est quelque chose de positif pour les usagers, il faut investir pour garantir les horaires. On sent qu'il y a un problème de désengagement en terme d'effectifs, qui se répercute aussi sur l'état des véhicules. Tout cela contribue au sentiment de dégradation du service.»

Denis de la Reussille ne croit pas non plus en une automatisation des trains: «Pour des raisons de sécurité, c'est une erreur d'aller dans le sens de diminuer la présence humaine dans les trains.» L'élu du Locle prend l'exemple de la gare de La Chaux-de-Fonds, 40 000 habitants: «Le soir, la gare est déserte et il n'y a plus d'information aux voyageurs en cas de perturbation.»

Fort ce constat, il interpelle donc le Conseil fédéral par sa nouvelle cheffe du département en charge des transports, Simonetta Sommaruga, «s'il entend s'assurer que les CFF vont continuer à assurer leur mission de service public.» (Le Matin)