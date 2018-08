Le trafic ferroviaire est revenu à son cours normal jeudi vers 8h00 sur la ligne entre Genève et Lausanne. La perturbation, liée à un dérangement à la ligne de contact entre Allaman et Gland (VD) ainsi qu'à un accident de personne, a duré une douzaine d'heures.

Des retards et des suppressions de trains ont affecté le trafic jeudi matin tôt encore, selon les Chemins de fer fédéraux (CFF). L'accident de personne survenu du côté de Rolle (VD), doublé d'un problème technique à la ligne de contact plus loin, n'a permis en effet une ouverture que restreinte au passage des rames.

Les CFF précisent cependant que l'un ou l'autre retard ou l'une ou l'autre suppression de train ne sont pas exclus à court terme, sur la base d'une information donnée à 7h54 précisément.

Pour rappel, le trafic ferroviaire s'est trouvé perturbé mercredi depuis 17h00 entre Lausanne et Genève, affectant des centaines de clients de l'ancienne régie fédérale. D'abord totalement interrompu, il n'a pu reprendre que partiellement à 20h15, et normalement que douze heures plus tard.

Lausanne Genève reprise du trafic sur les deux voies. Compter encore quelques retards jusqu’au rétablissement de la situation vers 8:30. — CFF news (@presse_CFF) 23 août 2018

(ats/nxp)